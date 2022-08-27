Türkiye Gazetesi

Premier League'in 4. haftasında Manchester City, ilk yarıda 2-0 geriye düştüğü Crystal Palace'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-2 mağlup etti.

Mücadelenin 4. dakikasında John Stones, kendi kalesine attığı golle konuk takımı 1-0 öne geçirdi. 21. dakikada Joachim Andersen fileleri havalandırarak skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı Crystal Palace'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda başka bir kimliğe bürünen Manchester City, 52. dakikada Bernardo Silva ile farkı bire indirdi. Ardından 62, 70 ve 81. dakikalarda City'nin yıldızı Erling Haaland sahneye çıktı ve hat-trick yaparak takımının sahadan 4-2 galip ayrılmasını sağladı.

ERLİNG HAALAND'DAN 4 MAÇTA 6 GOL!

Manchester City'nin yeni transferi Erling Haaland, Premier League kariyerine müthiş başladı. 22 yaşındaki Norveçli santrfor 4 maçta 6 gole ulaştı, 1 de asist yaptı.

Guardiola'nın takımı bu galibiyetle puanını 10 yaptı. Londra ekibi ise 4 puanda kaldı.

Liverpool Bournemouth'u 9-0'la ezdi geçti! Kırmızılar'dan sezonun ilk galibiyeti! Premier League'in ilk 3 haftasında galibiyet sevinci yaşayamayan Liverpool, 9. haftada Bournemouth'u 9-0 mağlup etti. İlk yarıyı 5-0'la kapatan Jürgen Klopp'un takımı 2. yarıda da vites düşürmedi ve tarihi skor ortaya çıktı. Roberto Firmin 2 gol, 3 asistle şov yaptı.