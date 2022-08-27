MANİSA FK - DENİZLİSPOR (3-2) ÖZET İZLE
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Caner Ak, Muhammet Yumak, Murat Temel
Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Ayberk Karapo, Domgjonas, Çağrı Giritlioğlu, Nizamettin Çalışkan (Dk. 86 Selim Ilgaz), Burak Altıparmak, Prib (Dk. 70 Hakan Barış), Gakpa (Dk. 86 Stark), Diallo (Dk. 75 Grezda), Batuhan Kör (Dk. 70 Adem Büyük)
Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Emre Sağlık, Oğuz Yılmaz, Hakan Çinemre (Dk. 65 Muhammet Özkal), Schwechlen, Muhammed Gönülaçar (Dk. 65 Özer Özdemir), Mustafa Çeçenoğlu, Okan Derici (Dk. 46 Asım Hamzaçebi), Gökhan Süzen, Mayi (Dk. 90+2 Oğuzhan Sarı), Bekir Turaç Böke (Dk. 70 Berkant Gündem)
Goller: Dk. 19 Gökhan Süzen, Dk. 90+8 Mustafa Çeçenoğlu (Altaş Denizlispor), Dk. 45+2 ve 46 Batuhan Kör, Dk. 58 Prib (Manisa FK)
Sarı kart: Dk. 76 Emre Sağlık (Altaş Denizlispor)
Eyüpspor Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup ederek evinde 2'de 2 yaptı Spor Toto 1. Lig'in 3. haftası Eyüpspor - Yeni Malatyaspor maçıyla başladı. Eyüpspor erken geriye düştüğü maçta 2. yarıda bulduğu gollerle kazanmayı bildi. Teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetimindeki İstanbul ekibi 3 haftada 7 puan toplarken evinde 2'de 2 yaptı. Süper Lig'e veda eden ve transfer yasağı bulunan Yeni Malatyaspor ise 1 puanda kaldı.