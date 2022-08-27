Türkiye Gazetesi

TRABZONSPOR - GALATASARAY CANLI NASIL İZLENİR?

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Trabzonspor - Galatasaray maçı beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanacak.

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TRABZONSPOR'DA UĞURCAN ÇAKIR YOK!

Ligin 3. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a 5-2 mağlup olan, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda da Danimarka'nın Kopenhag takımı ile sahasında 0-0 berabere kalarak organizasyondan elenen bordo-mavililer, Galatasaray'ı yenerek moral bulmak istiyor.

Karadeniz ekibinde Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Bakasetas'ın durumu da yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek. Kaleci Uğurcan Çakır ise dün son anda kamp kadrosundan çıkarıldı.

Galatasaray taraftarları da İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararla, karşılaşmayı stattan izleyebilecek.

Trabzonspor - Galatasaray maçına deplasman seyircisi alınacak mı? Karar değişti... Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında Şenol Güneş Spor Kompleksinde oynanacak olan müsabakaya bordo-mavili kulübün talebi üzerine sarı-kırmızılı taraftarların alınmasına karar verildi.

GALATASARAY KAMP KADROSU

Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki takım da ikişer galibiyet ve birer mağlubiyet sonucunda 6'şar puan elde etti.

Galatasaray'da tedavisine devam edilen Fredrik Midtsjö müsabakada forma giyemeyecek.

Tedavisi tamamlanan Leo Dubois ise teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Trabzonspor maçında sahadaki yerini alacak.

Galatasaray kafilesi Trabzon'da! Maç kadrosunda kimler var? Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon’a geldi.

Sarı-kırmızılıların Trabzonspor maçı kamp kadrosu şu isimler yer aldı:

"Fernando Muslera, Patrick van Aanholt, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Haris Seferovic, Dries Mertens, Yunus Akgün, Omar, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı ve Sacha Boey."

TRABZONSPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Taha, Larsen, Hugo, Bartra, Eren Elmalı, Siopis, Dorukhan, Abdülkadir, Trezeguet, Bardhi, Cornelius

GALATASARAY: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Kerem, Mertens, Seferovic

Dursun Özbek'ten Trabzonspor - Galatasaray yorumu... "Kazanacağımızı düşünüyorum" Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor maçını kazanacaklarına inandıklarını söyledi. Özbek, Arjantinli yıldız Mauro İcardi transferi için de kaçamak yanıt verdi...