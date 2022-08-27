Süper Lig'e 3 maçta 1 puanla başlayan ve ilk golünü 4-1 mağlup oldukları Karagümrük deplasmanında atan Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Dalcı istifa etti.
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Andrea Pirlo 3 puanla tanıştı! Karagümrük - Ankaragücü (4-1) Özet İzle Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Karagümrük 4-1 kazandı. İlk 9 dakikada 2-0'ı bulan Andrea Pirlo'nun takımı bu maçta galibiyetle tanışmış oldu. 3 maçta 1 puanda kalan başkent ekibinde ise tribünlerden "Mustafa Dalcı istifa!" sesleri yükselmeye başladı.