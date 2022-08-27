Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Rumen oyuncu Cicaldau'yu Al İttihad Kalba'ya kiraladı.

Sarı Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Alexandru Cicâldău’nun 2022-23 sezonu sonuna kadar Kalba Union Football Club Co L.L.C'ye geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, kiralama süresi boyunca futbolcunun ücretleri Kalba Union Football Club Co L.L.C tarafından ödenecektir" denildi.

Galatasaray’a 6.5 milyon Euro karşılığında transfer olan Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılı forma ile 44 maçta 5 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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