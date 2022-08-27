Adana Demirspor Ümraniyespor maçında 1 attı 3 aldı! Erken gol galibiyeti getirdi
27.08.2022 - 23:40 | Son Güncelleme: 27.08.2022 - 23:44
Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in 4. haftasında Ümraniyespor'u ağırlayan Adana Demirspor 3 puanı tek golle aldı: 1-0... Montella'nın takımına galibiyeti getiren golü 6. dakikada Fransız sol bek Kevin Rodrigues attı. Adana Demirspor bu galibiyetle puanını 9'a yükseltirken İstanbul ekibi üst üste 3. yenilgisini alıp 1 puanda kaldı.
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