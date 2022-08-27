İstanbulspor Alanya deplasmanında Valon Ethemi'nin frikik golüyle kazandı! İlk gol, ilk 3 puan
27.08.2022 - 23:48 | Son Güncelleme: 27.08.2022 - 23:51
Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan İstanbulspor, Valon Ethemi'nin 48'de attığı harika frikik golüyle kazandı. Süper Lig'deki ilk gol sevincini yaşadığı maçta 3 puana uzanan Osman Zeki Korkmaz'ın takımında kaleci Jensen 87'de penaltı kurtardı. Abazaj'ın aynı dakikada atılmasıyla 10 kişi kalan İstanbulspor 10 dakika uzayan maçın uzatma bölümünde çizgiden top çıkardı!
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