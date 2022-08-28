Türkiye Gazetesi

Sezonun ilk dev karşılaşmasında son şampiyon Trabzonspor ile Galatasaray, bu akşam Şenol Güneş Kompleksi’nde kozlarını paylaşacak. Geçen hafta Antalyaspor’a 5-2 yenilen Trabzonspor, ardından Kopenhag’a elenerek Şampiyonlar Ligi’ne veda etmişti. Yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek olan bordo mavililer, evindeki maçtan 3 puanla ayrılarak yoluna devam etmek istiyor.

GALATASARAY SİL BAŞTAN

Geçen sezonu hayal kırıklıklarıyla kapatan Galatasaray da yeni hocası ve yenilenmiş kadrosuyla şampiyonluk yarışında kendini göstermek amacında. İkinci haftada sahasında Giresunspor’a yenilen Galatasaray, diğer iki maçını Gomis’in son dakika golleriyle kazanmıştı. Sarı kırmızılılar seri galibiyetler almayı hedefliyor. 21.45’te başlayacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek.

Trabzonspor - Galatasaray Maçı Saat Kaçta? Canlı Yayın Hangi Kanalda? Muhtemel 11 Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Kopenhag maçları ve 5-2'lik Antalyaspor yenilgisiyle yıpranan Trabzonspor, yıldız transferlerine rağmen sezona istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray'ı ağırlıyor. İki taraf da 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.

Galatasaray kafilesi Trabzon'da! Maç kadrosunda kimler var? Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon’a geldi.