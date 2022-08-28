Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray sezonun ilk derbisine yarın Trabzon karşında çıkacak. Hem yeniden yapılanan kadro hem de Okan Buruk için bu karşılaşma ciddi bir sınav niteliği taşıyor. Üç lig maçından ikisini kazanan Buruk, gözünü son şampiyon bordo mavililer karşısında alacağı üç puana dikti. 48 yaşındaki teknik adam Karadeniz ekibinin bu sezonki bütün maçlarını izleyip güçlü ve zayıf yanlarını futbolcularına anlatırken, Antalyaspor’un 5-2 kazandığı maçın sitemine benzer bir oyun planını benimseyeceklerini söyledi.

MAÇIN KİLİDİ ORTA SAHA

Okan Buruk taktik antrenmanlarda orta saha disiplinini ön plana çıkardı. Tecrübeli hoca koşan, baskı yapan ve hızlı hücumlar geliştiren bir takım istiyor. Top Trabzonspor’dayken kalabalık bir şekilde yapılacak baskıyla rakibin oyun kurmasına engel olmayı hedefleyen Buruk, kapılacak toplarda pas hatası istemiyor. İsabetli paslarla kanatlarda oynayan hızlı ayaklar Kerem ve Yunus ile de kontrataklar geliştirilecek. Yeni transfer Mertens, Seferovic’in yanında ikinci forvet olarak görev alacak.

CICALDAU KİRALANDI

G.Saray geçtiğimiz sezon 6,5 milyon avro ödeyerek kadrosuna kattığı Cicaldau’yu, Birleşik Arap Emirlikleri’nden El-İttihad’a satın alma opsiyonuyla kiraladı. Rumen oyuncu dün İstanbul’dan ayrıldı. 1 milyon dolara kiralandığı öğrenilen 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonun ise 5 milyon dolar civarında olduğu ifade edildi.

Trabzonspor - Galatasaray Maçı Saat Kaçta? Canlı Yayın Hangi Kanalda? Muhtemel 11 Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Kopenhag maçları ve 5-2'lik Antalyaspor yenilgisiyle yıpranan Trabzonspor, yıldız transferlerine rağmen sezona istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray'ı ağırlıyor. İki taraf da 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.

Dev kapışma | Trabzomspor, Galatasaray'ı ağırlayacak Ligde üçer maçta ikişer galibiyeti, birer mağlubiyeti olan iki takımın arasındaki sezonun ilk büyük maçı 21.45’te başlayacak. Maçı Ali Palabıyık yönetecek.