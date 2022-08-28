Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş yönetimi son yılların en güçlü, en sükseli kadrosunu kurmanın enerjisiyle şampiyonluktan emin. Yönetim kurulu üyesi Bilgihan Cenk Sürmen, gazetemize yaptığı açıklamada takımda her şeyin çok olumlu olduğunu söyledi. Çok kaliteli bir kadro kurduklarını belirten tecrübeli yönetici, “Transfer ettiğimiz oyuncular mevcut kadromuza hemen uyum sağladı. Takımdaki arkadaşlık her zamankinden iyi seviyede. Valerien Ismael’e ve ekibine çok güveniyoruz” dedi.

FIRSAT VERMEYECEĞİZ

Şampiyonluğa ulaşacaklarından emin olduğunu ifade eden Sürmen, “Her şeyiyle Beşiktaş için çalışan, didinen bir başkanımız ve yönetimimiz var. Taraftarımız da en büyük gücümüz. Bu birliktelik, bu enerji yerli yerinde olduğu müddetçe hedefe ulaşmamıza kimse mani olamaz. Bu enerjinin bizi şampiyon yapacağını rakiplerimiz de çok iyi biliyor. Birliktelik ruhumuzu yok etmeye çalışanlara karşı dimdik ayaktayız, kimseye fırsat vermeyeceğiz” diye konuştu.

DELE ALLI GÜÇ KATACAK

Dele Alli transferi için, “Büyük güç katacak. Biz de bir dünya yıldızını Beşiktaş formasıyla taraftarımıza izletmenin keyfini yaşayacağız” diyen Sürmen, “İlk göreve geldiğimizde yaşadığımız şampiyonluğu pandemi sebebiyle taraftarla kutlayamadık, içimizde ukde kaldı. Bu sezon sonu onlarla omuz omuza kutlamak için sabırsızlanıyoruz” sözlerini kullandı.

Beşiktaş'ta sistem sancısı Kartal’ın şu anki sistemi 4-3-3. İngiliz yıldızın 10 numarada görev yapabilmesi için Ismael’in hiç tercih etmediği 4-2-3-1 gündemde.