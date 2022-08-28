Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Golcü operasyonunu sürdüren Fenerbahçe’de tek bir hedef var; Maxi Gomez. Çok sayıda isimle temasa geçen sarı lacivertliler, bazen oyuncuyla, bazen de kulübüyle anlaşamamıştı. Zaman azaldı, liste kısaldı, Fenerbahçe nihayetinde Maxi Gomez ve Sörtloth’a odaklandı. Ancak öncelik her zaman Uruguaylı’nın oldu. Suarez’in veliahtı olarak gösterilen 26 yaşındaki golcünün Fenerbahçe’ye sıcak bakması, Sörloth’un ise bitmeyen istekleri bir teraziye konunca, Maxi Gomez’in değeri arttı. Tabii Jorge Jesus’un önceliğinin de Uruguaylı olması süreçte önemli bir etken.

İŞLEM TAMAM

Valencia’yla sürdürülen pazarlıklarda ise ilk günden bu yana çok ciddi yol kat edildi. İspanyollar yaz başında 15 milyon avrodan kapı açarken, Fenerbahçe masaya 5 milyon avro koymuştu. Şimdi ise sarı lacivertliler rakamı bonuslarla 8 milyona kadar yükseltirken, Valencia talebini 10 milyon avroya indirdi. Maxi Gomez’i bir fırsat transferi olarak değerlendirmek isteyen yönetim, şimdi işi 10 milyonun altında bitirebilmek için bastırıyor. İspanyol medyasında yer alan haberlere göre rakam net değil ama transfere bitti gözüyle bakılıyor.

ŞOTA ARVELADZE AÇIKLADI

F.Bahçe fazlalık yabancılardan bir bir kurtuluyor. Pelkas da Hull City’nin yolunu tuttu. Ada ekibinin teknik direktörü Şota Arveladze 3-2 kazandıkları dünkü Coventry maçının ardından Pelkas’ı kadrolarına kattıklarını söyledi. Halil Dervişoğlu’nun sırada olduğu belirtildi.

SZALAI’YE YENİ KANCA

West Ham, Wolsfburg, Zenit derken, Brighton da Attila Szalai’nin peşine düştü. Cucurella’yı 65 milyon avroya satarak kasasını dolduran İngiliz ekibinin, Szalai için 17 milyon avroluk bir teklife hazırlandığı belirtiliyor. Şu ana kadar taviz vermeyen Fenerbahçe’nin bu rakamı kabul etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin de radarındaydı: Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oldu Bir süredir Fenerbahçe,'nin de radarında olan Alexander Sörloth'un yeni adresi belli oldu. Sörloth, İspanya ekibi Real Sociedad'ın formasını giyecek.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha: Steven Caulker ile yollar ayrıldı Fenerbahçe, savunma oyuncusu Steven Caulker'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini duyurdu.