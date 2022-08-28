Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında yarın Eskişehir’de Konyaspor ile karşılaşacak. Hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Eskişehir'e iniş yaptı.

Hasan Polatkan Havalimanı'nın kapısında Fenerbahçeli futbolcular ve teknik ekibi karşılayan taraftarlar, fotoğraf çekinmek için birbirleriyle yarıştı. Havalimanının ardından Fenerbahçe kafilesinin kalacağı otelin önünde de bir araya gelen taraftarlar, takımını tezahüratlar karşıladı.

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NEDEN ESKİŞEHİR'DE

Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Fenerbahçeli taraftarlar için bin 623 deplasman bileti ayrıldı. Karşılaşmaya 1 gün kala deplasman biletlerinin tamamının tükendiği açıklandı.

5. İslami Dayanışma Oyunları’nın açılış seremonisi için Konya Büyükşehir Belediye Stadı zeminine kurulan sahne düzenekleri çimin zarar görmesine neden olmuştu. Bu nedenle Konyaspor'un iç saha maçları geçici olarak Eskişehir'de oynanıyor.

Bu zeminde maç oynanmaz! Konyaspor - Medipol Başakşehir maçı Eskişehir'e alındı Spor Toto Süper Lig’in 2. hafta maçında Pazartesi günü oynanacak olan Konyaspor-Başakşehir maçı, saha zemini nedeniyle Eskişehir’de oynanmasına karar verildi.

FENERBAHÇE KAMP KADROSU

Ssarı-lacivertlilerin kamp kadrosu da belli oldu. İsmail Yüksek sakatlığından, Joshua King ve Bruma da takımla çalışmalara yeni başladığı için kadroda bulunmuyor.

Teknik Direktör Jorge Jesus'un belirlediği kamp kadrosunda, "Altay, Ertuğrul, İrfan Can Eğribayat, Osayi, Szalai, Lemos, Gustavo, Peres, Alioski, Ferdi, Arao, Mert Hakan, Zajc, Crespo, Emre Mor, Lincoln, Arda, İrfan Can Kahveci, Rossi, Pedro, Valencia, Serdar Dursun" yer aldı.

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