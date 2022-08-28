BANDIRMASPOR - GÖZTEPE (2-1) ÖZET İZLE
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Turgut Doman, Erkan Akbulut, Emrah Ünal
Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Fatih Kurucuk, Oğuz Kağan Güçtekin, Manos (Dk. 63 Atabey Çiçek), Kerim Avcı (Dk. 78 Emir Şenocak), Koutroumpis, Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Dk. 63 Sedat Şahintürk), Mehmet Özcan, Berkan Mahmut Keskin (Dk. 46 Okan Alkan), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 85 Dembele)
Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Emir Ortakaya, Yasin Öztekin, Palmer (Dk. 58 Emre Çolak), Hüsamettin Yener, Arslanagic, Yunus Emre Gedik (Dk. 70 İsmail Köybaşı), Mamah (Dk. 70 Atanga), Yalçın Kayan, Tijanic (Dk. 90+1 Ege Özkayımoğlu), Uğur Kaan Yıldız (Dk. 90+1 Mihojevic)
Goller: Dk. 65 Sedat Şahintürk, Dk. 89 Atabey Çiçek (Beyçimento Bandırmaspor), Dk. 68 Yasin Öztekin (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 39 Mamah, Dk. 45+2 Arslanagic (Göztepe)
Göztepe'nin yeni patronları kulübü devraldı! İzmir ekibi, Brentford ile kardeş kulüp oldu Göztepe’nin yeni hissedarı Sport Republic şirketi CEO’su Rasmus Ankersen, yapılan lansmanla beraber kulübün başkanı oldu. Rasmus Ankersen, zor bir ülkeye geldiklerini ve Türkiye’deki ilk yabancı yatırımcı olduklarını belirterek, “Türkiye çok potansiyelli bir ülke. İnsanlar futbol için deliriyor. Göztepe’deki tutku bizim ilgimizi çekti” dedi. Ankersen, sürdürülebilir şekilde başarıyı hedeflediklerini belirterek, Göztepe taraftarlarına sabırlı olma çağrısında bulundu.
Bandırmaspor sezona 0-2'lik Tuzlaspor deplasman galibiyetiyle başladı İlk haftayı bay geçtikten sonra Spor Toto 1. Lig’in 2. haftasında Tuzlaspor'a konuk olan Bandırmaspor, zorlu deplasmanda 0-2 kazandı. Bandırma ekibinin gollerini Kerim Avcı attı. Geçen sezon play-off finalinde kaybederek Süper Lig'in kapısından dönen Bordo-Beyazlılar bu sezona da şampiyonluk favorilerinden biri olarak girmişti.