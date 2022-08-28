Türkiye Gazetesi

Serie A'ya iyi bir başlangıç yapan AS Roma, Torino ile sözleşmesi sona eren Andrea Belotti'yi renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İtalya Milli Takımı formasını da giyen 28 yaşındaki santrfor ile 1+2 yıllık sözleşme imzalandı.

Profesyonel kariyerine 2012 yılında AlbinoLeffe'de başlayan Belotti, sonrasında Palermo (2013-2015) ve Torino (2015-2022) kulüplerinde oynadı. 2020 Avrupa Şampiyonası'nı kazanan İtalya'nın kadrosundaki Belotti, Torino formasıyla 251 maçta 113 gol attı.

JOSE MOURİNHO'NUN HEDEFİ BÜYÜK

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki AS Roma sezona 2'de 2'yle başladıktan sonra dün Juventus'la deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Milli sağ bek Zeki Çelik'in de yeni takımı olan başkent ekibi Paulo Dybala transferiyle de hedef yükselttiğini göstermişti.

AS Roma Juventus deplasmanında Dybala'nın asistiyle yenilgiden kurtuldu Serie A'ya 2'de 2'yle başlayan AS Roma, Juventus deplasmanında da yenilmedi! Henüz 2. dakikada geriye düşen Jose Mourinho'nun takımı 69'da Abraham'la beraberliği buldu ve evine 1-1'lik skorla dönerek puanını 7 yaptı. Juve ise 5 puana yükseldi.

Georginio Wijnaldum AS Roma'da! Mourinho gözünü Serie A şampiyonluğuna dikti Serie A'da sezona şampiyonluk parolasıya giren Jose Mourinho yönetimindeki AS Roma, PSG'den Hollandalı orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum'u kiralık olarak kadrosuna kattığını bildirdi.