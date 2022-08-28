Türkiye Gazetesi

Borussia Dortmund’un bu yaz Ajax’tan transfer ettiği Sebastien Haller’in testislerinde kötü huylu tümör olduğu saptanmış ve tedavisine kemoterapi ile devam edileceğini duyurulmuştu. 28 yaşındaki futbolcu tedavi süreci devam ederken sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı. Haller "Bomba gibiyim" ifadesini kullandı.

ANTRENMANDA KENDİNİ KÖTÜ HİSSETTİ

Antrenman sırasında kendini kötü hissetmesi üzerine kapsamlı bir sağlık kontrolü yapılan ve testis tümörü saptanan Haller, kamptan ayrılarak ameliyat edilmişti.

Fransa asıllı Fildişi Sahilli milli futbolcu, yeni sezon öncesi Hollanda ekibi Ajax'tan 31 milyon avro bonservis bedeliyle Borussia Dortmund transfer olmuştu. Geçen sezon Hollanda liginde 21 golle krallık yarışını zirvede tamamlayan Haller, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta 11 kez ağları sarsmıştı.

Borussia Dortmund sportif direktörü Sebastian Kehl oyuncunun durumuyla ilgili, "Hala ne tür bir terapiye ihtiyacı olduğu konusu tartışılıyor ancak birkaç ay takımdan uzak kalacağı açık." ifadelerini kullanmıştı.

Sebastien Haller'de kötü huylu tümör! Kemoterapi sürecine başlanıyor Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, 31 milyon euro ödeyerek transfer ettiği yeni golcüsü Sebastien Haller’in testislerine kötü huylu tümör olduğunu açıkladı.

Sebastien Haller'de tümör saptandı! Borussia Dortmund kampında şok etkisi... Borussia Dortmund'un yeni transferi Sebastien Haller'de testis tümörü saptandı. Kulüpten yapılan açıklamada, sezon öncesi İsviçre'de kampta bulunan futbolcunun antrenman sırasında kendini kötü hissetmesi üzerine kapsamlı bir sağlık kontrolüne alındığı ve tarama sırasında testis tümörü saptandığı belirtildi.