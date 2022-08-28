Türkiye Gazetesi

Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın ardından iki isim daha sahada olamayacak.

Trabzonspor'da ağrıları bulunan Anastasios Bakasetas ve Abdülkadir Ömür, Galatasaray maçı kadrosundan çıkarıldı.

Karadeniz ekibinde Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

ÜST ÜSTE GELEN KÖTÜ SONUÇLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka'nın Kopenhag takımına elenen Trabzonspor, Süper Lig'de de geçen hafta Antalyaspor deplasmanında 5 gol yemişti. Sezona istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray, eskik bulduğu rakibi karşısında ufak da olsa bir avantaja sahip

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu maçın kaybedilmesi halinde özellkle yerel medyanın hedefi olması bekleniyor.

Trabzonspor - Galatasaray Maçı Saat Kaçta? Canlı Yayın Hangi Kanalda? İlk 11'ler Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Kopenhag maçları ve 5-2'lik Antalyaspor yenilgisiyle yıpranan Trabzonspor, yıldız transferlerine rağmen sezona istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray'ı ağırlıyor. İki taraf da 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Trabzonspor - Galatasaray maçının canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr'de

Uğurcan Çakır sakatlandı! Trabzonspor - Galatasaray maçında kale Taha Tepe'ye emanet Trabzonspor'da Galatasaray derbisi öncesi Uğurcan Çakır şoku! İki haftadır bel sakatlığı yaşayan ve maçlara iğneyle çıkan milli kaleci Trabzonspor-Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Uğurcan Çakır'ın karın kaslarında yırtık şüphesi ortaya çıktı. Trabzonspor - Galatasaray maçında kale yedek kaleci Taha Tepe'ye emanet...

Trabzonspor'da transfer: Umut Bozok ile anlaştı Trabzonspor yeni bir transfer daha yaptı. Bordo mavili takım, Fransa ekibi Lorient'te forma giyen Umut Bozok ile prensip anlaşmasına vardı.