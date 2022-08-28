KAYSERİSPOR - GİRESUNSPOR (3-0) ÖZET İZLE
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Sarper Barış Saka, Serkan Çimen, İbrahim Bozbey
Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Campanharo (Dk. 77 Ackah), Cardoso (Dk. 89 Uzodimma), Ramazan Civelek (Dk. 89 Gökhan Sazdağı), Mane (Dk. 70 Mensah), Thiam, İlhan Parlak (Dk. 70 Gavranovic)
Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Murat Cem Akpınar (Dk. 79 Rahmetullah Berişbek), Mejia (Dk. 89 Mert Han Kurt), Serginho (Dk. 83 Erol Can Akdağ), Savicevic (Dk. 46 Doğan Can Davas), Borja Sainz, Bajic
Goller: Dk. 22 Onur Bulut, Dk. 71 Gavranovic, Dk. 87 Ramazan Civelek (Yukatel Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 45+2 Perez, Dk. 74 Alper Uludağ (Bitexen Giresunspor), Dk. 84 Kolovetsios (Yukatel Kayserispor)
Adana Demirspor Ümraniyespor maçında 1 attı 3 aldı! Erken gol galibiyeti getirdi Süper Lig'in 4. haftasında Ümraniyespor'u ağırlayan Adana Demirspor 3 puanı tek golle aldı: 1-0... Montella'nın takımına galibiyeti getiren golü 6. dakikada Fransız sol bek Kevin Rodrigues attı. Adana Demirspor bu galibiyetle puanını 9'a yükseltirken İstanbul ekibi üst üste 3. yenilgisini alıp 1 puanda kaldı.
İstanbulspor Alanya deplasmanında Valon Ethemi'nin frikik golüyle kazandı! İlk gol, ilk 3 puan Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan İstanbulspor, Valon Ethemi'nin 48'de attığı harika frikik golüyle kazandı. Süper Lig'deki ilk gol sevincini yaşadığı maçta 3 puana uzanan Osman Zeki Korkmaz'ın takımında kaleci Jensen 87'de penaltı kurtardı. Abazaj'ın aynı dakikada atılmasıyla 10 kişi kalan İstanbulspor 10 dakika uzayan maçın uzatma bölümünde çizgiden top çıkardı!
Kasımpaşa 4. haftada Hatayspor 1-0 mağlup etti! Hajradinovic'ten üçlük Kasımpaşa evinde Hatayspor'u tek golle mağlup etti. Süper Lig'in 4. haftasında ilk galibiyetini alan İstanbul'un Lacivert-Beyazlı ekibine 3 puanı getiren golü 36'da Haris Hajradinovic kaydetti. İlk 3 haftada 1 gol yiyen ve gol sevinci yaşayamayan Paşa, kanamayı durdurdu. 1 haftayı bay geçen Hatayspor ise teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde 3'te 0 yaptı.