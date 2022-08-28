NOTTİNGHAM FOREST - TOTTENHAM ÖZET İZLE (0-2)
Premier League'de 4. haftanın kapanış Tottenham Hotspur'un Nottingham Forest'ı deplasmanda 0-2 yendiği maça sahne oldu.
Tottenham'ın gollerini, 5 ve 81. dakikada Harry Kane kaydetti. İngiliz yıldız 2. yarıda kullandığı penaltıda kaleci Dean Henderson'u geçemedi.
CONTE TOTTENHAM'I ŞAMPİYON YAPAR MI?
Kane, 187 gole ulaşarak Premier Lig tarihinin en skorer futbolcuları listesinin 3. sırasındaki Andy Cole'u yakaladı. Listenin ilk 2 sırasında Alan Shearer (260 gol) ve Wayne Rooney (208) bulunuyor.
Puanını 10'a çıkaran Tottenham 3. sıraya yükseldi. 4 puanda kalan Nottingham Forest ise 14. sıraya geriledi.
İtalyan teknik direktör Antonio Conte yönetimindeki Londra ekibi şampiyonluğun gizli favorisi olarak gösteriliyor.
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