KASIMPAŞA - HATAYSPOR (1-0) ÖZET İZLE
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Mert Güzenge, Ömer Tevfik Özkoç, Cemil Tunç
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Graovac, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Turgay Gemicibaşı (Dk. 74 Aytaç Kara), Fall, Hajradinovic (Dk. 85 Bruma), Eysseric (Dk. 74 Ahmet Engin), Celina (Dk. 82 Oğuzhan Efe Yılmaz), Bahoken (Dk. 85 Erdem Çetinkaya)
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 78 Bertuğ Yıldırım), Vranjes (Dk. 46 Varga), Falette, Adekugbe, Boudjemaa, Ribeiro (Dk. 75 Onur Ergün), Aabid (Dk. 75 Muhammed Mert), Lobjanidze, El Kaabi, Sadık Baş (Dk. 46 Recep Burak Yılmaz)
Gol: Dk. 36 Hajradinovic (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 59 Turgay Gemicibaşı, Dk. 90+2 Ahmet Engin, Dk. 90+3 Fall (Kasımpaşa), Dk. 81 Recep Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor)
Kayserispor Giresunspor engelini 3-0'la geçti, evinde 2'de 2 yaptı! Onur Bulut 1 gol, 1 asist... Süper Lig'in 4. haftasında Giresunspor'u ağırlayan Kayserispor, 3 puanı 3-0'lık galibiyetle aldı. Onur Bulut'un 1 gol, 1 asistle oynadığı maçta Gavranovic de oyuna girer girmez attığı şık golle alkış aldı. Mame Thiam ise ilk yarının son dakikasında penaltı kaçırdı. 3. gol Ramazan Civelek'ten geldi. Teknik direktör Çağdaş Atan'ın takımı bu skorla evinde 2'de 2 yapıp puanını 6'ya yükseltti. Hakan Keleş'in Giresunspor'unun ise 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Karadeniz Yeşil-Beyazlılar'ı 6 puanda kaldı.