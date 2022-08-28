GENÇLERBİRLİĞİ -PENDİKSPOR ÖZET İZLE (1-2)
Stat: Eryaman
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Deniz Turgut, Baran Eraslan
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Muhammed Bayır (Dk. 12 Abdullah Şahindere), Metehan Mert, Mert Kula, Musa Şahindere, Grechyshkin, Barış Alıcı, Aksel Aktaş, Serdarcan Eralp (Dk. 84 Kağan Özkan), Ahmet Arda Tuzcu (Dk. 76 Gökhan Altıparmak), İlker Karakaş
Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Murat Akça, Hasan Hatipoğlu, Ferhat Öztorun (Dk. 46 Erhan Kara), Enes Keskin (Dk. 77 Samet Asatekin), Thiam (Dk. 46 Muhammed Akarslan), Gökcan Kaya, Regattin, Kappel (Dk. 84 Nikolic), Görkem Bitin (Dk. 70 Ali Han Tunçer)
Goller: Dk. 19 Ahmet Arda Tuzcu (Gençlerbirliği), Dk. 55 Regattin (Penaltıdan), Dk. 59 Kappel (Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Ferhat Öztorun, Dk. 45+3 Thiam, Dk. 45+4 Görkem Bitin, Dk. 59 Kappel, Dk. 80 Erhan Kara (Pendikspor), Dk. 18 Abdullah Şahindere (Gençlerbirliği)
Bandırmaspor evinde Göztepe'yi 2-1'le geçerek sezonda 2 maçta 6 puanla başladı Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Beyçimento Bandırmaspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı. İlk haftayı bay geçen, 2. haftada da Tuzla deplasmanında kazanan Bandırmaspor sezona 2'de 2'yle başladı. Southampton'ın kardeş takımı olan Göztepe ise ilk yenilgisini aldı.
Adanaspor Bodrum'da 90+5'te 1 puanı kurtardı! Bodrumspor gollü maçlara devam Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Bodrumspor ile Adanaspor 3-3 berabere kaldı. Ligin yeni takımı Bodrumspor 3 maçta 7 puan toplarken evindeki 2 maçta da 3'er gol attı. Adanaspor ise 3 maçında da sahadan beraberlikle ayrıldı. Adanaspor karşısında 90+1'de Caner Aktaş'ın golüyle 3-2 öne geçen Yeşil-Beyazlılar 90+5'te gole engel olamadı. Gambiyalı Lamin Jallow'un golü Adanaspor'a 1 puanı getirdi.