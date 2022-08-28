Türkiye Gazetesi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu ikinci maçında Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı Sırbistan’a 79-72’lik skorla mağlup oldu.

Sırbistan'da NBA'in en değerli oyuncularından Nikola Jokic 24 sayıyla maça damga vurdu. Ay-Yıldızlılar'da Cedi Osman 22 sayı üretti.

KAPALI GİŞE OYNANDI

A Milli Basketbol Takımı’nın Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynadığı Sırbistan maçında tribünler tamamen doldu. Taraftar mücadeleye boyunca tezahüratlarıyla millilere destek oldu. Türkiye - Sırbistan karşılaşmasını özel bir isim de takip etti. Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, eşiyle birlikte saha kenarından maçı izledi.

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Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Antonio Conde x, Martin Horozov x, Michal Proc x

Türkiye: Shane Larkin x 4, Şehmus Hazer x, Onuralp Bitim x, Cedi Osman xxx 22, Furkan Haltalı x, Melih Mahmutoğlu xx 7, Sadık Emir Kabaca x, Buğrahan Tuncer x, Sertaç Şanlı x, Furkan Korkmaz xxx 18, Alperen Şengün xxx 17, Ercan Osmani 4

Başantrenör: Ergin Ataman

Sırbistan: Vanja Marinkovic x, Nikola Kalinic xxx 14, Vladimir Lucic xx 11, Nikola Jokic xxx 24, Marko Jagodic-Kuridza x 7, Vasilije Micic x 5, Marko Guduric xxx 14, Ognjen Jaramaz x, Nikola Milutinov x 4

Başantrenör: Svetislav Pesic

1.Periyot: 26-11 (Sırbistan lehine)

Devre: 47-28 (Sırbistan lehine)

3.Periyot: 65-55 (Sırbistan lehine)

5. faulle çıkan: Vladimir Lucic (Sırbistan)

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