Türkiye Gazetesi

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Steven Caulker Karagümrük'te. 30 yaşındaki savunma oyuncusu Steven Caulker ile 2 yıllık anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Caulker, Süper Lig'de daha önce Alanyaspor ve Gaziantep FK'de de forma giymişti.

FENERBAHÇE'DEN CAULKER AÇIKLAMASI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Steven Caulker’ın sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Caulker’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verilmişti.

Geçen yaz Fenerbahçe henüz teknik direktörünü belirlemeden transfer edilen Caulker, Vitor Pereira göreve gelince kadro dışı bırakılmıştı.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha: Steven Caulker ile yollar ayrıldı Fenerbahçe, savunma oyuncusu Steven Caulker'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini duyurdu.

Andrea Pirlo 3 puanla tanıştı! Karagümrük - Ankaragücü (4-1) Özet İzle Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Karagümrük 4-1 kazandı. İlk 9 dakikada 2-0'ı bulan Andrea Pirlo'nun takımı bu maçta galibiyetle tanışmış oldu. 3 maçta 1 puanda kalan başkent ekibinde ise tribünlerden "Mustafa Dalcı istifa!" sesleri yükselmeye başladı.