Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan 7 oyuncu, takımda yer almadı. Teknik direktör Abdullah Avcı zorlu mücadelede Hamsik, Bakasetas ve Abdülkadir gibi isimleri çok aradı.

Uğurcan Çakır'ın sakatlığı nedeniyle kaleyi devralan 21 yaşındaki Taha Tepe, net pozisyonlarda Galatasaray'ı durdurmayı başardı. Bakasetas'ın ise MR sonuçlarının temiz çıkmasına rağmen maçta forma giymek istemediği iddia ediliyor.

Okan Buruk'tan transfer açıklaması ve Trabzonspor kalecisi Taha Tepe'ye övgü Galatasaray 4. haftada Trabzonspor'la deplasmanında 0-0 berabere kaldı. Teknik direktör Okan Buruk'un takımı 4 lig maçında kalesinde yalnızca 1 gol gördü ama atılan sadece 2 golün olması taraftarı düşündürüyor. Başarılı çalıştırıcı maçın ardından golcü alacaklarını yineledi. Buruk, Trabzonspor'un yedek kalecisi Taha Tepe'ye de övgülerini gönderdi.

TARAFTAR TEPKİLİ

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag'a elenen Trabzonspor, Süper Lig'de de Antalyaspor'dan 5 yemişti. Üst üste gelen kötü sonuçların ardından Galatasaray maçına çıkış maçı olarak bakan Bordo-Mavili taraftarlar oynanan futboldan ve gidişattan memnun değil.

Üst üste gelen kötü sonuçlar ve oynanan tatsız futbol Trabzonspor taraftarının canını sıktı. Bir Trabzonspor taraftarı maç sırasında tribünden ayakkabısı çıkarıp fırlattı! Van Aanholt'un şaşkınlığı objektiflere yansıdı.

Trabzonspor - Galatasaray maçında gol sesi çıkmadı! Mertens, Kerem ve Gomis net fırsatları harcadı Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray golsüz berabere kaldı: 0-0 Kopenhag maçları ve 5-2'lik Antalyaspor yenilgisiyle yıpranan Trabzonspor, yıldız transferlerine rağmen sezona istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray'la yenişemedi. Okan Buruk'un takımı karşı karşıya 3 pozisyonda golü bulamadı. İlk yarıda Dries Mertens, 2. yarıda Bafetimbi Gomis ve Kerem Aktürkoğlu genç kaleci Taha'yı geçemedi.

MUHAMMED TAHA TEPE İLK KEZ

Uğurcan'ın yokluğunda kaleye geçen Muhammet Taha Tepe, ilk kez bordo-mavili takımın formasını giydi.

Trabzonspor'a 2020-2021 sezonu başında Altınordu'dan transfer edilen 21 yaşındaki kaleci, geçen sezon Turgutluspor'da kiralık olarak görev yapmıştı.

Sezon başında Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un takımdan ayrılmasıyla Uğurcan Çakır'ın yokluğunda genç kaleci, ilk kez forma giydi.

Bordo-Mavililer'in yeni transferi Naci Ünüvar, Trabzon'a indi Trabzonspor Hollanda devi Ajax ile anlaşma sağladı. Genç topçu Naci Ünüvar Trabzon’a indi.

NACİ ÜNÜVAR MAÇI STATTA İZLEDİ

Trabzonspor'un transfer görüşmeleri yaptığı Ajaxlı oyuncu Naci Ünüvar, Trabzon'a geldi.

Bordo-mavili kulüp ile kiralık olarak sözleşme imzalaması beklenen futbolcu, karşılaşmayı tribünden izleyenler arasında yer aldı.

Yeni transferlerden Gmabin de 2. yarı forma şansı buldu.

Jean-Philippe Gbamin transferi açıklandı! Trabzonspor'a Premier League'den orta saha Trabzonspor, Everton'dan Fildişili ön libero Jean-Philippe Gbamin'i 1 yıllığına kiraladı. 26 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu bulunmuyor.