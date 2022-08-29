Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Sezonun ilk derbisinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için de ilk ciddi sınav niteliği taşıyordu dünkü karşılaşma. Buruk kendisine inanan ve önemli bir yapılanma içinde olan sarı kırmızılı yönetime güven aşılamak, son şampiyon Trabzon ise ligde Avrupa’daki kötü gidişatı taraftarına unutturmak istiyordu. İki taraf da 90 dakika boyunca kazanmayı istediğini mücadelesiyle gösterse de puanlar paylaşıldı: 0-0.

TAHA GEÇİT VERMEDİ

Zorlu mücadeleye ev sahibi olan bordo mavililer temkinli başlarken, Galatasaray daha fazla golü düşünen taraftı. Ancak sarı kırmızılılarda oyuncuların daha henüz birbiriyle uyum sağlayamadığı son paslardaki hatalarla gözüktü. İlk 45’te az pozisyon oldu. 12’de Cornelius kafayla içeri doldurdu, son dokunan Djaniny’nin vuruşu direğe takıldı. 31’de hızlı atakla topu taşıyan Yunus, Mertens’e ‘al da at’ dedi. Ancak yıldız ismin vuruşunda Taha gole izin vermedi.

GOL SESİ ÇIKMADI

İkinci yarıya Avcı, Gbamin ve Kouassi değişikleriyle başlayarak hücum hattını hareketlendirdi. İki taraf da son bölümde net fırsatlar buldu. 77’de Trezeguet’nin sert şutunu Muslera iki hamlede güçlükle kurtardı. 78’de Gomis karşı karşıya kaldı. Çaprazdan vuruşu az farkla dışarı gitti. 85’te Kerem’in yakın mesafeden vuruşunda Taha ayaklarıyla bir kez daha gole izin vermedi ve mücadele 0-0 tamamlandı.

ÜÇ OYUNCU ALMALIYIZ

Maçın ardından konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Yorumlarsak, kaçırılan 2 puan olarak yorumlayacağım. Üstün olan taraftık. Trabzonspor’a karşı net pozisyonları yakaladık ve bu yüzden berabere kaldık. Uğurcan kalelerinde yoktu ama genç Taha onun çıkaramayacağı topları çıkardı” derken, “Bitiricilik problemimiz var. Transfer devam ediyor. Üç oyuncu almalıyız. Büyük çaba harcıyoruz, süre azalıyor. Sakatlar da dönecek. Bize kendimize gelmemiz için farklı bir galibiyet lazım” sözlerini kullandı.

Trabzonspor - Galatasaray maçında akılalmaz olay! Bordo-Mavili taraftarlar tepkili... Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı ağırlayan Trabzonspor ezeli rakibiyle sahasında 0-0 berabere kaldı. Üst üste gelen kötü sonuçlar ve oynanan tatsız futbol Trabzonspor taraftarının canını sıktı. Bir Trabzonspor taraftarı maç sırasında tribünden ayakkabısı çıkarıp fırlattı! Van Aanholt'un şaşkınlığı objektiflere yansıdı. Sahaya ayakkabısını atan Trabzonspor taraftarının eve nasıl gittiği merak ediliyor.

Trabzonspor - Galatasaray maçında gol sesi çıkmadı! Mertens, Kerem ve Gomis net fırsatları harcadı Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray golsüz berabere kaldı: 0-0 Kopenhag maçları ve 5-2'lik Antalyaspor yenilgisiyle yıpranan Trabzonspor, yıldız transferlerine rağmen sezona istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray'la yenişemedi. Okan Buruk'un takımı karşı karşıya 3 pozisyonda golü bulamadı. İlk yarıda Dries Mertens, 2. yarıda Bafetimbi Gomis ve Kerem Aktürkoğlu genç kaleci Taha'yı geçemedi.