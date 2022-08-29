Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Komşudan alındı, tanıdığa satıldı. Fenerbahçe, 2020’de 2,2 milyon avroya PAOK’tan transfer ettiği Dimitrios Pelkas’ı 3,5 milyon avroya Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City’e gönderdi. Transferle ilgili itiraf Hull City’nin hocası Shota Arveladze’den geldi. Yabancı sayısı 18’e düşen sarı lacivertlilerde, sıradaki isimler Berisha ve Novak. Çok sayıda talibi olan Szalai de takımdan ayrılabilir.

TAM SAHA MARKAJ

West Ham ve Zenit arasında yoğunlaşan Szalai yarışında Ruslar 20 milyon avroya kadar çıktı. Jesus, Macar stoperi göndermek istemese de bu rakamlar direnilecek gibi değil. Bu arada yönetim, Maxi Gomez’i 2 Eylül’deki UEFA listesine yetiştirebilmek adına yoğun mesai harcarken, Sassuolo’nun iki millî oyuncusu Kaan Ayhan ve Mert Müldür için de girişimlerini hızlandırdı.

O GLOBO İDDİASI

F.Bahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus’un Dünya Kupası’nın ardından Brezilya’nın başına geçeceği iddia edildi. O Globo gazetesi, Brezilya’nın Ferreira ve Sampaoli’yle de görüştüğünü ancak en güçlü adayın Jesus olduğunu yazdı.

Fenerbahçe, Konyaspor randevusu için Eskişehir'de Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın oynanacağı Eskişehir'e geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, kafileyi sevgi gösterileriyle karşıladı. Konyaspor - Fenerbahçe maçı neden Eskişehir'de oynanıyor? Fenerbahçe'de kimler eksik?

Fenerbahçe'de 'Maxi'mum pazarlık Transferi flaş bir golcüyle kapatmakta kararlı olan sarı lacivertlilerin tek hedefi Maxi Gomez. Oyuncunun valizi hazır. İspanyolların inadı kırıldığı an uçak havalanacak.