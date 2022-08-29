Türkiye Gazetesi

Sadece siyah beyazlı taraftarlar değil, futbol kamuoyu 26 yaşındaki oyuncunun performansı için sabırsız. İmzası kurumadan idmanlara başlayan Dele Alli bu akşam kadroda yer alacak. Siyah beyazlı taraftarlar da İngiliz yıldızın ilk maçını izlemek için büyük bir yarış içine girdi. Sivasspor maçının bütün biletleri kısa süre içinde tükendi.

SÜRPRİZ OLABİLİR

Dele Alli’nin bu akşam maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Ancak teknik direktör Valerien Ismael’in sürpriz yaparak İngiliz yıldızı ilk 11’de başlatabileceği de gelen bilgiler arasında. Kartal’ın transfer bombasının idmanlardaki istekli görüntüsünün yanı sıra fizik durumunun da üst seviyede olması bu ihtimali güçlendiriyor. Dele Alli’nin dün Ismael’le yaptığı görüşmede forma giymek için çok istekli olduğunu söylediği öğrenildi.

Dele Alli tanıtım videosu 25 milyondan fazla görüntülendi, dünya bu transferi konuştu Beşiktaş'ın İngiliz yıldız futbolcu Dele Alli'yi transfer etmesi, dünya basınında da geniş yankı buldu. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu yeni takımıyla bugün ilk antrenmanına çıkarken klas hareketleriyle takım arkadaşlarını bile heyecanlandırdı.

Dele Alli transferi öncesi söz verdi: Değiştim Siyah beyazlı yöneticilerle yaptığı son görüşmede özel hayatıyla ilgili problemleri geride bıraktığını söyleyen İngiliz yıldız, "Beşiktaş'ta kendimi ispatlayacağım" deyince uçak hazırlandı.