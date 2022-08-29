Türkiye Gazetesi

Katalan basınında yer alan haberde, 33 yaşındaki Aubameyang'ın evinin silahlı 4 kişi tarafından soyulduğu bildirildi. Futbolcu ve ailesinin evde olduğu sırada, gece yarısı saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, yüz maskeleriyle bahçeden eve giren hırsızların silahla futbolcuyu ve eşini tehdit ettiği, bazı mücevherlerin bulunduğu kasayı zorla açtırıp, içindekileri aldıktan sonra kaçtığı aktarıldı.

DEMİR SOPAYLA ÇENESİNE VURDULAR

RAC 1 radyosu, polis kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, demir bir sopayla çenesine vurulan Aubameyang ve eşinin ellerinin bağlandığı ve yaklaşık 1 saat yerde kaldıkları kaydedildi.

Hafif yara alan futbolcu ve eşinin durumlarının iyi olduğu, kaçan soyguncuların arandığı açıklandı.

El Periodico gazetesi de, yaklaşık iki ay önce aynı eve yine hırsızların girdiğini ancak Aubameyang ve ailesinin o sırada evde olmadıklarını yazdı.

İspanya'da futbolcuların evine hırsız girme vakaları geçmişte de yaşanmış, Barcelona'da futbolculardan Jordi Alba, Kevin Boateng'in de evleri soyulmuştu.

Beşiktaş haberleri... Domagoj Vida'ya hırsız şoku! Yeni takımına imzaya giderken soyuldu Beşiktaş'taki 3.5 yıllık macerası sona eren Hırvat stoper Domagoj Vida, Yunanistan'ın AEK takımıyla anlaşmıştı. Tecrübeli futbolcunun imza atmak için Atina'ya gitmek üzere yola çıktığı sırada evinin Zagreb'deki evinin soyulduğu, transfer sürecinin bu yüzden uzadığı yazıldı.

PSG-Nantes maçı sırasında Di Maria’nın evi soyuldu Fransa Ligue 1’de Paris Saint-Germain’in Nantes’ı konuk ettiği mücadele sırasında ev sahibi ekibin Arjantinli yıldızı Angel Di Maria’nın evi soyuldu. Fransız basını, soygun sırasında oyuncunun ailesinin rehin alındığını iddia etti.