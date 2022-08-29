Türkiye Gazetesi

MKE Ankaragücü teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan'ı getirdi. Sarı-lacivertlilerin 1+1 yıllık sözleşme yaptığı Erdoğan'ın imza törenine MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ile sportif direktör Emre Yıldız da katıldı.

MUSTAFA DALCI DA İMZA TÖRENİNE KATILDI

MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlükten istifa eden Mustafa Dalcı, görevi devralan Ömer Erdoğan'ın imza töreninde yer aldı. MKE Ankaragücü, teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile 1+1 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Beştepe Tesisleri’mizde gerçekleştirilen; Başkanımız Faruk Koca ve Futbol Koordinatörümüz Emre Yıldız’ın katıldığı imza töreni ile takımımızın teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirildi. İmza töreninde hazır bulunan eski teknik direktörümüz Mustafa Dalcı, Ömer Erdoğan’a başarılar diledi. 1+1 yılık sözleşme imzaladığımız yeni teknik direktörümüz Ömer Erdoğan’ın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor ve başarılar diliyoruz."



2002-03 sezonunda Fatih Terim tarafından büyük umutlarla Galatasaray'a transfer edildi. Fatih Terim'in Galatasaray'a kaptanı Bülent Korkmaz ve Barcelona'dan yeni transfer Frank de Boer'i tercih etmesi nedeniyle daha çok yedek kaldı.

ÖMER ERDOĞAN KİMDİR?

Futbolculuk dönemini büyük oranda Bursaspor'da geçiren ve futbolu bıraktıktan sonra antrenörlüğe başlayan Ömer Erdoğan, 3 Mayıs 1977 tarihinde Almanya'nın Kassel şehrinde doğdu. Türk ve Alman vatandaşlıklarına sahip olan Ömer Erdoğan, Bursaspor'da 7 yıl boyunca forma giymesinin ardından 2013 yılında futbolu bıraktı ve antrenörlüğe başladı. Eskişehirspor altyapısında yardımcı antrenör olarak antrenörlüğe başlayan Ömer Erdoğan, daha sonra Bursaspor'da yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

Tuzlaspor'da yönetim kurulu üyeliği yapan Ömer Erdoğan, Ocak 2020'de Karagümrük ile ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadı. 43 yaşındaki genç teknik adam, Fatih Karagümrük'te 12 maç takımın başında kaldı. Ertuğrul Sağlam'ın Eskişehirspor'un başına geçmesiyele bu takımda yardımcı antrenörlük görevini üstlendi. 2020-2022 yılları arasında Hatayspor'un teknik direktörlüğünü üstlendi. 2022 yılında MKE Ankaragücü ile sözleşme imzaladı. Ankaragücü taraftarı istifa diye bağırdı, teknik direktör Mustafa Dalcı gereğini yaptı! Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük'e deplasmanda 4-1 mağlup olan MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Dalcı istifa ettiğini açıkladı.

Ankaragücü'nden 17 transfer ilk 2 haftada 0 gol! Mustafa Dalcı, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu Gaziantep FK deplasmanında 0-1 mağlup olan Ankaragücü, sezonun ilk 2 maçında gol sevinci yaşayamadı. Bu yaz şimdiye kadar 17 transfer yapan başkent ekibinde taraftarlar sezon başlangıcından memnun değil. Teknik direktör Mustafa Dalcı, Gaziantep FK maçından sonra açıklamalarda bulundu.