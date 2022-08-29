Türkiye Gazetesi

Adana Demirspor'dan ayrılmak isteyen ve son olarak da Ümraniyespor maçının bitiş düdüğünün ardından teknik direktör Vincenzo Montella ile yaşadığı olayla gündeme gelen İtalyan golcü Mario Balotelli kız arkadaşıyla birlikte Adana’dan ayrıldı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta Balotelli’nin, Adana Havalimanı’ndan özel bir uçağa bindiği görüldü.

32 yaşındaki futbolcu ve Adana Demirspor’un sosyal medya hesaplarından ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

MONTELLA DA İTALYA'DA

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, İtalyan teknik direktör Montella'nın Ümraniyespor maçından sonra çocuklarını görmek için İtalya'ya uçtuğunu ancak Balotelli'nin Adana'da olduğunu söylemişti. Sancak, A Spor yayınına bağlanıp "4 milyon euroyu getiren Balotelli'yi alır. Yoksa kalır. Kalırsa da oynar. Artem Dyzuba'yı Balotelli'nin gitme ihtimaline karşı aldım. Balotelli meselesi de 1-2 güne netleşir. Ya gider ya kalır" demişti.

Balotelli - Montella kavgası! Adana Demirspor'da maç bitti, iki İtalyan birbirine girdi Süper Lig'in 4. haftasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Adana Demirspor'da teknik direktörü Vincenzo Montella ile sorunlu yıldız Mario Balotelli maç bitiminde birbirine girdi. İtalyan çalıştırıcı Balotelli'nin üzerine yürüdü ancak diğer oyuncular araya girerek olayı sakinleştirdi.

Adana Demirspor Ümraniyespor maçında 1 attı 3 aldı! Erken gol galibiyeti getirdi Süper Lig'in 4. haftasında Ümraniyespor'u ağırlayan Adana Demirspor 3 puanı tek golle aldı: 1-0... Montella'nın takımına galibiyeti getiren golü 6. dakikada Fransız sol bek Kevin Rodrigues attı. Adana Demirspor bu galibiyetle puanını 9'a yükseltirken İstanbul ekibi üst üste 3. yenilgisini alıp 1 puanda kaldı.

Mario Balotelli İtalya'ya geri dönüyor! Adana Demirspor'un yıldızı Brescia ile anlaştı Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli ülkesine dönüyor... 31 yaşındaki santrfor 2019-20 sezonunda formasını giydiği Brescia ile yeniden anlaştığını duyurdu