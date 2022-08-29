Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor.

Haftanın kapanış maçı, Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Beşiktaş - Sivasspor maçı beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanıyor.

Geride kalan 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Beşiktaş, 7 puanla 5. sırada yer alırken, ligde henüz galibiyet sevinci yaşayamayan ve 2 beraberlik, 1 mağlubiyeti bulunan Sivasspor ise 2 puanla 15. basamakta bulunuyor.

DELE ALLİ OYNAYACAK MI?

Beşiktaş'ın yeni transferleri Dele Alli ve Kerem Atakan Kesgin, siyah-beyazlı taraftarlarla ilk kez buluşacak.

Sivasspor'dan 1.4 milyon euro bonservisle transfer edilen orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin maç kadrosunda... 21 yaşındaki futbolcu Sivasspor'la biri Süper Kupa, biri Avrupa olmak üzere 4 karşılaşmada görev almıştı.

İngiliz yıldız Dele Alli ise Beşiktaş'la 3 idmana çıktı. Teknik direktör Valerien Ismael'in Dele Alli'yi kulübede başlatması ve gidişata göre oyuna alması bekleniyor. 26 yaşındaki orta sahanın antrenman eksiği bulunmuyor.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Kerem, Muleka, N’Koudou, Weghorst

Dele Alli tanıtım videosu 25 milyondan fazla görüntülendi, dünya bu transferi konuştu Beşiktaş'ın İngiliz yıldız futbolcu Dele Alli'yi transfer etmesi, dünya basınında da geniş yankı buldu. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu yeni takımıyla bugün ilk antrenmanına çıkarken klas hareketleriyle takım arkadaşlarını bile heyecanlandırdı.

GHEZZAL NE DURUMDA?

Geçtiğimiz hafta sakatlığı nedeniyle VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyen Rachid Ghezzal'ın yarınki maçta oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.

Üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği için antrenmanlara katılamayan tecrübeli oyuncu ile ilgili karar yapılacak son değerlendirmeden sonra verilecek.

Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Atiba Hutchison ile sakatlıklarını atlatan ve yeniden takımla çalışmalara başlayan Josef de Souza ve Welinton Souza'nın da mücadelede forma giymeleri beklenmiyor.

Öte yandan, Corendon Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen siyah-beyazlı takımın yeni transferi Emrecan Uzunhan karşılaşmada görev yapabilecek.

Dele Alli neden Beşiktaş'a geldiğini açıkladı! Herkesin merak ettiği o soruya cevap Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli, ilk röportajında Beşiktaş tercihinin nedenlerini açıkladı. Piyasa değeri bir ara 100 milyon euroyu bulan 26 yaşındaki İngiliz orta sahanın kariyerindeki büyük düşüş sonrası Beşiktaş'a imza atması Siyah-Beyazlılar açısından "ya tutarsa transferi" yorumlarını beraberinde getirmişti.

Rıza Çalımbay Malmö yenilgisini gol atamamalarına bağladı! Sivasspor yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Malmö'ye elenmelerini değerlendirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, “Bu maçta çok iyiydik sadece gol yoktu. Gol atabilseydik bu maç daha da farklı olabilirdi” dedi. Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki grubu yarın (26 Ağustos Cuma) belli oluyor.