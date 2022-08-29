Türkiye Gazetesi

Türkiye Basketbol Federasyonu'dan yapılan açıklamaya göre, EuroBasket 2022'de mücadele edecek Ay-yıldızlı oyuncular şu şekilde:

Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir

Muhsin Yaşar, Doğuş Özdemiroğlu ve Metecan Birsen ise koç Ergin Ataman tarafından kadrodan çıkarılan isimler oldu.

TÜRKİYE'NİN EURO BASKET MAÇLARI NE ZAMAN?

A Milli Takım, EuroBasket'te İspanya, Belçika, Gürcistan, Bulgaristan ve Karadağ ile aynı grupta mücadele edecek. Ay-Yıldızlılar'ın karşılaşmaları NTV'den yayınlanacak.

A Milli Takım'ın oynayacağı maçlar şu şekilde:

1 Eylül Perşembe: Türkiye - Karadağ (17.15)

3 Eylül Cumartesi: Bulgaristan - Türkiye (17.15)

4 Eylül Pazar: Türkiye - Gürcistan (20.00)

6 Eylül Salı: Belçika - Türkiye (14.30)

7 Eylül Çarşamba: Türkiye - İspanya (14.30)

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