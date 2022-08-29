Türkiye Gazetesi

Süper Lig'e 3 maçta 6 gol, 1 asistlik müthiş bir başlangıç yapan Enner Valencia, Eskişehir'de oynanan Konyaspor maçında takımını 10 kişi bıraktı. Fenerbahçe'nin bu sezon hücumdaki en büyük kozu konumundaki 32 yaşındaki forvet, henüz 22. dakikada atıldı. Enner Valencia, Süper Lig kariyerindeki ilk kırmızı kartını gördü.

TOPSUZ ALANDA ELEKTRİKLENME

Karşılaşm golsüz eşitlikle devam ederken topsuz alanda Adil Demirbağ ile münakaşaya giren Enner Valencia, hakem Arda Kardeşler tarafından doğrudan oyundan atıldı. Arda Kardeşler, VAR hakemi Koray Gencerler ile görüştü. Enner Valenca'nın kırmızı kartı geçerli. Konyaspor'dan Adil de sarı kart gördü.

Fenerbahçe Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor'u ağırlayacak.

Fenerbahçe, Konyaspor randevusu için Eskişehir'de Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın oynanacağı Eskişehir'e geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, kafileyi sevgi gösterileriyle karşıladı. Konyaspor - Fenerbahçe maçı neden Eskişehir'de oynanıyor? Fenerbahçe'de kimler eksik?

Fenerbahçe'de 'Maxi'mum pazarlık Transferi flaş bir golcüyle kapatmakta kararlı olan sarı lacivertlilerin tek hedefi Maxi Gomez. Oyuncunun valizi hazır. İspanyolların inadı kırıldığı an uçak havalanacak.