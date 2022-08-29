Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir, Bandırmaspor'un 23 yaşındaki forveti Philippe Keny ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş'ın kapısından dönen Senegalli futbolcu, geçen sezon Bandırmaspor formasıyla Spor Toto 1. Lig'de 34 maçta 13 gol attı.

Philippe Keny, takımıyla birlikte ilk çıktığı antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başakşehir'e transfer olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Kenny, "Çok güçlü bir takıma geldim. Çok gol atmak ve takım arkadaşlarıma yardımcı olmak istiyorum. Rekabet için buradayım. Korkum ve endişem yok. İyi bir rekabet içinde olacağız. Sahada yüzde yüzümü vermeyi hedefliyorum. Bu formayı hak edebilmek için sıkı bir şekilde çalışacağım" ifadelerini kullandı.

"ALO BEN EMRE ABİN" DEMİŞ

Transferinde Emre Belözoğlu'nun önemli rol oynadığını vurgulayan Keny, "Emre hocamız beni aradığında transfer için ikna etti. Çok fazla düşünmeme gerek kalmadı. Burayı seçmem gerekiyordu. Emre hocamın anlattıkları doğrultusunda Medipol Başakşehir'e gelmeye karar verdim" diye konuştu.

Bandırmaspor'dan Beşiktaş'a Philippe Keny tepkisi... "Transferin iptal olduğunu sosyal medya okuduk" TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un santrfor oyuncusu Philippe Keny'nin iptal olan transferi hakkında kulüp başkanı Onur Göçmez, Beşiktaş'a tepki gösterdi.

BANDIRMASPOR BATUHAN ADIGÜZEL'Ü TRANSFER ETTİ

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beyçimento Bandırmaspor, Emre Batuhan Adıgüzel'i renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sol bek mevkisinde oynayan 20 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Daha önce MKE Ankaragücü'nün 19 yaş altı takımı, Menemenspor ve Göztepe'de oynayan Emre Batuhan Adıgüzel, kariyerindeki 63 maçta 1 gol attı.

Bandırmaspor evinde Göztepe'yi 2-1'le geçerek sezonda 2 maçta 6 puanla başladı Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Beyçimento Bandırmaspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı. İlk haftayı bay geçen, 2. haftada da Tuzla deplasmanında kazanan Bandırmaspor sezona 2'de 2'yle başladı. Southampton'ın kardeş takımı olan Göztepe ise ilk yenilgisini aldı.