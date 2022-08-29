Türkiye Gazetesi

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, “Oyun hakimiyeti bizdeydi, daha çok atak girişimi yapan ve topa sahip olan takım Konyaspor'du. Enteresandır, rakibimiz 10 kişi kalıp sistemini değiştirdiği zaman, biz bir bocalama dönemine girdik. Buna hemen adapte olamadık” dedi.

Palut'un sözleri şöyle:

"3-4-3'E ÇOK İYİ ÇALIŞTIK"

"İki tane namağlup takımın mücadelesi vardı sahada. Biz yine sonuç olarak her ne kadar Eskişehir'de de oynasak, kendi sahamızdaki bir maçtı. Tüm planlarımızı kazanma üzerine kurmuştuk. Tüm hazırlığımızı da Fenerbahçe'nin son 3 maçta uyguladığı, 3-4-3 sistemine göre yapmıştık. Bu noktada maça son derece etkili başladık. Oyun hakimiyeti bizdeydi, daha çok atak girişimi yapan ve topa sahip olan takım Konyaspor'du.",

"Enteresandır, rakibimiz 10 kişi kalıp sistemini değiştirdiği zaman, biz bir bocalama dönemine girdik. Buna hemen adapte olamadık. Sabırla yavaş oynamayı birbirine karıştırdık ve artı bir kişi oynadığımız yarım saatlik süreyi yeteri kadar efektif kullanamadık. Daha sonra zaten gördünüz on kişi biz de on kişi kaldık. Takımın tekrar oyuna karakter koydu mücadelesini sürdürdü ve çokça uyguladığımız bir Pozisyonda galibiyet golünü bulduk."

Jorge Jesus: Gerçek Fenerbahçe bu değil! Gerçek seviyemiz bugüne kadar oynadığımız maçlar Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Konyaspor maçının ardından, “Bugün çok iyi bir performans sergilemedik. Ama bizim gerçek seviyemiz bu değil. Bizim gerçek seviyemiz bundan önceki bugüne kadar oynadığımız maçlar. Ben buna odaklanıyorum. Ben oyuncularıma inanan bir antrenörüm” dedi.

"90 dakika çok çok iyi mücadele eden bir Konyaspor takımı vardı. Bunun yanında dönem dönem pozitif futboldan, hücum futbolundan da çok değerli enstantaneler ortaya koyan bir Konyaspor takımı vardı sahada. Bizim için değerli bir galibiyet aldık. Bu arada Fenerbahçe'yi de Avrupa macerasından dolayı kutluyor ve başarılar diliyorum. Maalesef biz devam edemedik. Ama bir şekilde hayat devam ediyor. Kendi oyuncularımı kutluyorum. Yarın itibarıyla da Giresunspor maçının hazırlıklarına başlayacağız."

Konyaspor Fenerbahçe'yi Muhammet Demir'in golüyle 1-0 mağlup etti! 10'a 10 maçta Konya kazandı Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. 22. dakikada Enner Valencia'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Fenerbahçe, 54'te Konya'dan Adil Demirbağ'ın da atılmasıyla rahatlamıştı. Konyaspor'a 3 puanı getiren gol 66'da geldi. Zymer Bytyqi'nin ortasında kafayı vuran Muhammet Demir takımını galibiyete taşıdı. Süper Lig'in ilk 3 maçında 13 gol atan Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si Konyaspor'a gol atamadı.

Fatih Özgökçen: 2 kırmızı kartı da ben doğru buluyorum Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Eskişehir'de, Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup eden Konyaspor'un Başkanı Fatih Özgökçen maç sonrasında yaptığı açıklamada, “Benim gördüğüm kadarıyla bizim sarı kartımız da doğru, dolayısıyla 2 kırmızı kartı da ben doğru buluyorum” dedi.