Konyapor Fenerbahçe'yi Muhammet Demir'in golüyle 1-0 mağlup etti. Maın ardından Eskişehir'de "Konyalım" şarkısı çaldı. Bir Konyaspor taraftarının Ali Koç'a dönerek göbek atması sosyal medyada oldukça ilgi çekti.
İlhan Palut: Tüm hazırlığımızı Fenerbahçe'nin son 3 maçta uyguladığı 3-4-3 sistemine göre yapmıştık Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Konyaspor puanını 8'e yükseltti. Teknik direktör İlhan Palut'un takımı Süper Lig'de gol yemeyen tek takım konumunda... Başarılı çalıştırıcı maç sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Jorge Jesus: Gerçek Fenerbahçe bu değil! Gerçek seviyemiz bugüne kadar oynadığımız maçlar Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Konyaspor maçının ardından, “Bugün çok iyi bir performans sergilemedik. Ama bizim gerçek seviyemiz bu değil. Bizim gerçek seviyemiz bundan önceki bugüne kadar oynadığımız maçlar. Ben buna odaklanıyorum. Ben oyuncularıma inanan bir antrenörüm” dedi.
Konyaspor Fenerbahçe'yi Muhammet Demir'in golüyle 1-0 mağlup etti! 10'a 10 maçta Konya kazandı Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. 22. dakikada Enner Valencia'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Fenerbahçe, 54'te Konya'dan Adil Demirbağ'ın da atılmasıyla rahatlamıştı. Konyaspor'a 3 puanı getiren gol 66'da geldi. Zymer Bytyqi'nin ortasında kafayı vuran Muhammet Demir takımını galibiyete taşıdı. Süper Lig'in ilk 3 maçında 13 gol atan Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si Konyaspor'a gol atamadı.