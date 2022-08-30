Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, 3-1'lik Sivasspor galibiyetinin ardından yayıncı kuruluşa şunları söyledi:

DELE ALLİ NASILDI?

"30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Tarihe bakıldığında, çok şanlı bir zafere imza atılmış... Özgüvenimiz artıyor. Beşiktaş maçlara böyle başlar. Çok güzel goller attık. İkinci yarı oyunu tutma noktasına gittik. Bir ara oyun kontrolünü kaybettik. Büyük takım bunu 90 dakika yapmalı."

"Dele Alli iyiydi. Haftaya daha da iyi olacağız. 3 Türk kuralı, takımların üst düzey performans göstermesini engelliyor.

Beşiktaş Dele Alli'yle daha da güzel! Sivasspor'u 3-1'le geçen Kartal, liderliği ele geçirdi Süper Lig'in 4. haftası Beşiktaş'ın 3-1'lik Sivasspor galibiyetiyle tamamlandı. Valerien Ismael'in takımı Alanya ve Karagümrük'ten sonra Sivas'a da ilk yarıda 3 gol attı. Beşiktaş'ta İngiliz yıldız Dele Alli ilk 11'de başladı ve 78. dakikada yerini Sivasspor'dan transfer edilen Kerem Atakan'a bıraktı. Jackson Muleka'nın 2 gol attığı maçta Wout Weghorst da gollerine ve asistlerine devam etti. Beşiktaş 3 maçta 10 puanla 4. haftayı lider tamamladı.

NECİP UYSAL: ARKADAŞLIK HARİKA

Kaptan Necip Uysal sahada en fazla isabetli pas yapan isimdi... Tecrübeli futbolcu galibiyeti şu sözlerle değerlendirdi:

"30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. İyi bir maç çıkardık. Üstün oynadık. Hafta içi çalışıyoruz. İyi bir galibiyet aldık, önümüzdeki maça bakacağız. Takımda arkadaşlık harika. İnşallah böyle devam eder. Hoca herkese çok iyi yaklaşıyor. Çok iyi analizler yapıyor."

LİDER BEŞİKTAŞ

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftası, iki karşılaşmayla tamamlandı.

Ligde bugün oynanan maçlarda Fenerbahçe, deplasmanda Arabam.com Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu ve liderliği kaybetti.

Haftanın son maçında ise Beşiktaş, sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Rakibini 3-1 yenen Beşiktaş, 10 puan ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Aynı puana sahip Gaziantep FK ise haftayı ikinci sırada tamamladı.