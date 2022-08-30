Türkiye Gazetesi

Oynasa da oynamasa da Trabzonspor’da en çok konuşulan isimlerin başında Abdülkadir Ömür geliyor. Geçen sezon tribünlerle bir dargın bir barışık yaşayan daha sonra ikinci yarıdaki performansıyla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Abdülkadir Ömür, yoluna Avrupa’da devam etmek istiyor. Yıldız oyuncunun G.Saray maçında oynamaması bu iddiaları daha da güçlendirdi. Yönetimin Abdülkadir’e “Bize teklif getir, git” diyerek kapıyı araladığı öğrenildi. Abdullah Avcı maçtan önce “MR sonuçları temiz çıktı ama ağrılarım var dedi” sözleriyle yaşanan sıkıntıyı deşifre etti.

YENİ SÖZLEŞME İSTEDİ

Abdullah Hoca, maçtan sonraki basın toplantısında ise “Ağrıları olduğu için onu geri çektik” diyerek durumu yumuşatmaya çalışsa da Abdülkadir Ömür, Galatasaray maçının önüne geçti. Ancak Abdülkadir’in çok sevdiği Burak Yılmaz’ın kaptanlığını yaptığı Hollanda ekibi Fortuna Sittard’a gideceği iddiasını ise kulübün başkanı Işıtan Gün “Böyle bir girişimimiz yok” diyerek çürüttü. Yıllardır 400 bin avro civarında bir ücrete oynayan ve zamlı yeni sözleşme çağrısına yönetimin kulak vermemesinin Abdülkadir’i kırdığı ve takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

"HAYATIMIN PİŞMANLIĞI"

Abdülkadir Ömür’ün adı transfer döneminde Marsilya ve Roma ile anılıyordu... Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Abdülkadir Ömür için Manchester City’den gelen 23 milyon avroluk teklifi kabul etmemesini ‘Hayatımın pişmanlığı’ olarak nitelendirmişti.

Karadeniz ninnisi | Trabzonspor ile Galatasaray yenişemedi Antalya mağlubiyeti ve Kopenhag’a eleniş sonrası moral arayan bordo mavililer bir puana razı oldu. Trabzon’da ilk defa kaleye geçen Taha, G.Saray’ın yakaladığı fırsatlarda gole geçit vermedi.

Okan Buruk'tan transfer açıklaması ve Trabzonspor kalecisi Taha Tepe'ye övgü Galatasaray 4. haftada Trabzonspor'la deplasmanında 0-0 berabere kaldı. Teknik direktör Okan Buruk'un takımı 4 lig maçında kalesinde yalnızca 1 gol gördü ama atılan sadece 2 golün olması taraftarı düşündürüyor. Başarılı çalıştırıcı maçın ardından golcü alacaklarını yineledi. Buruk, Trabzonspor'un yedek kalecisi Taha Tepe'ye de övgülerini gönderdi.