Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Geçen seneki hayal kırıklığının ardından sezona yeni hocası ve yenilenmiş kadrosuyla iddialı başlayan Galatasaray, beklentilerin uzağında kaldı. Ligdeki iki galibiyetini, son dakikalarda Gomis’in iki şutuyla alabilen sarı kırmızılılar, Giresun’a 1-0 kaybetti, Trabzonspor ile de golsüz berabere kaldı. Ligde rakip fileleri sadece 2 defa havalandırabilen Galatasaray’ın en büyük probleminin gol kısırlığı olması, yeni transfer Haris Seferovic’i de eleştirilerin hedefine koydu.

KAYIPLARI OYNUYOR

Sarı kırmızılıların Benfica’dan kiraladığı Boşnak asıllı İsviçreli oyuncu Seferovic, sezona fırtına gibi girmişti. Sezon öncesi oynanan üç hazırlık maçında 2 gol atıp 3 de asist yapan Seferovic, sarı kırmızılıları heyecanlandırmış ve “Aranan golcü bulundu” yorumlarına sebep olmuştu. Ancak lig başladı; Seferovic durdu. 30 yaşındaki yıldız oyuncu, dört lig maçında 323 dakika sahada kalmasına rağmen skora hiç katkı veremediği gibi âdeta kayıpları oynadı.

EZBER DEĞİŞİKLİKLER

Mustafa Muhammed’in kiralanması, Mbaye Diagne’nin ise sözleşmesinin feshedilmesinden sonra Galatasaray’ın forvet hattı Serferovic ve Gomis’e kalmıştı. Okan Buruk’un oyun planının ana şablonu ise Seferovic ile başlayıp, daha sonra oyuna giren Gomis’in yorgun rakip karşısında skor bulması üzerine kurulu. Bu taktik Antalya ve Ümraniye karşısında 37’lik Fransız’ın bulduğu gollerle işledi. Ancak Trabzon karşısında çekirge üçüncü sıçrayışı yapmadı ve Aslan hem 2 puan kaybetti hem de 4 maçta sadece 2 gol bularak, 1 gollü İstanbul, Kasımpaşa, Hatay ve Ankaragücü’den sonra en az gol atan takım oldu.

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