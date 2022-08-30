Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş dün gece taraftarını mest ederken böyle devam ederse şampiyonluğun en güçlü adayı olacağını ispatladı. Kadrosu Premier Lig’de forma giymiş oyuncularla dolu olan Beşiktaş tıpkı İngiliz takımları gibi ilk düdükten itibaren rakiplerine nefes aldırmayan baskıya önceki iki maçta olduğu gibi devam etti. Hâl böyle olunca ilk 45 dakikada skoru 3-0’a getirdi Valerien Ismael’in takımı.

SİSTEM DEĞİŞSE DE...

Yeni transfer Dele Alli’nin gelişiyle geçilen 4-2-3-1 sistemini sanki yıllardır oynuyor gibiydi Kartal. Kanat bekleri bile gol atmak ve gol pası vermek için yırtınıyordu. İleri hücum hattı şiirsel bir uyum içinde Sivasspor savunmasının başını döndürürken, rakibe hiç pozisyon vermeyen bir Beşiktaş vardı sahada.

SKOR RAHATLATTI

Beşiktaş’ın harika futbolundan daha da önemlisi yeni oyuncular sanki Dolmabahçe doğumlu gibilerdi. Siyah beyazlı taraftarlar hafta içi geç saatte oynanan maçta tribünleri tıka basa doldurmanın karşılığını hem galibiyet hem de muhteşem bir futbol seyrederek aldı.

Valerien Ismael: "Özgüvenimiz artıyor. Haftaya daha da iyi olacağız. Beşiktaş maçlara böyle başlar" Beşiktaş teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde harika ilk yarılar oynamaya devam ediyor. Alanya ve Karagümrük'ten sonra Sivasspor'a da 45 dakikada 3 gol atılması taraftarı mest etti. Fransız çalıştırıcı, "Özgüvenimiz artıyor. Haftaya daha da iyi olacağız. Beşiktaş maçlara böyle başlar" dedi.

Beşiktaş Dele Alli'yle daha da güzel! Sivasspor'u 3-1'le geçen Kartal, liderliği ele geçirdi Süper Lig'in 4. haftası Beşiktaş'ın 3-1'lik Sivasspor galibiyetiyle tamamlandı. Valerien Ismael'in takımı Alanya ve Karagümrük'ten sonra Sivas'a da ilk yarıda 3 gol attı. Beşiktaş'ta İngiliz yıldız Dele Alli ilk 11'de başladı ve 78. dakikada yerini Sivasspor'dan transfer edilen Kerem Atakan'a bıraktı. Jackson Muleka'nın 2 gol attığı maçta Wout Weghorst da gollerine ve asistlerine devam etti. Beşiktaş 3 maçta 10 puanla 4. haftayı lider tamamladı.