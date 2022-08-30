Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Eskişehir’de güzel bir maç atmosferi vardı beklenti de yüksekti ama ilk devre pozisyon fakirliği yaşandı. 45 dakikalık dilimde 56’ya 44’lük topla oynama yüzdesine sahip Konya’nın iki şutunda tek isabet olurken Fenerbahçe’nin tek şutu kaleyi bile bulmadı. Rakip ceza sahasına yapılan orta 1’di ve o da isabetsizdi. Korner mi? Sıfır. Sarı lacivertlilerin bu kadar tutuk ve etkisiz kalmasında 22’de Enner Valencia’nın Adil ile girdiği itişmede kırmızı görmesinin etkisi çok büyüktü.

SONRA DA ADİL ATILDI

Ve teknik adamların dikkat çeken oyun anlayışları defans hattını ikinci bölgeye yakın kurmaları, blok hâlinde ileri çıkıp geri dönmeleriydi ve bu da oyunun sıkışmasına daha çok topun orta alanda kalmasına sebep oldu. F.Bahçe eksik kaldığı için Konyaspor ise rakibin defansı önde kurmasından kaleye fazla yaklaşamadı. En net fırsat 50’de Konya adına geldi. Arka direkte Bytyqi’nin şutunu kaleci Altay çıkardı. 54’te Osayi-Samuel’i düşüren Adil Demirbağ ikinci sarıdan kırmızı gördü.

IKPEAZU DİREĞE...

Takımlar 10 kişi kaldıktan sonra oyun hareketlendi. 61’de F.Bahçe atağında Rossi arka direkte topla buluştu golü denedi kaleci Sehic başarılıydı. 66’da soldan gelişen Konya atağında Bytyqi nefis kesti, bomboş durumdaki Muhammet Demir kafayla Altay’ı avladı: 1-0. 70’te Hadziahmetovic’in ağlara giden topunda yardımcı ‘ofsayt’ dedi, VAR’dan onaylandı. 89’da İrfan Can’ın frikiği barajdan dönerken 90’da da Pedro’nun kafa şutu auta gitti, uzatmada da Ikpeazu direğe takıldı. Gülen Konya oldu.

FATURA HÜCUMA KESİLDİ

Saha kenarındaki enerjisini saha içine yansıtmak için yeri geldiğinde oyuncularına sert çıkışlar yapan (Osayi-Samuel’e hızlı olması konusunda bağırdı) Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Konya maçını yorumladı: Fenerbahçe’ye geldiğimden bu yana takımım ilk kez istediklerimizi uygulayamadı. İyi bir maç çıkartamadık. Valencia’nın kırmızı görmesi organizasyonu kaybetmemize neden oldu. Önceki maçlardaki dinamikliği ofansta gösteremedik. Takımın ön bölgedeki organizasyonunu beğenmedim. Bizim gerçek seviyemiz bu değil, bundan önceki bugüne kadar oynadığımız maçlar.

Jorge Jesus: Gerçek Fenerbahçe bu değil! Gerçek seviyemiz bugüne kadar oynadığımız maçlar Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Konyaspor maçının ardından, “Bugün çok iyi bir performans sergilemedik. Ama bizim gerçek seviyemiz bu değil. Bizim gerçek seviyemiz bundan önceki bugüne kadar oynadığımız maçlar. Ben buna odaklanıyorum. Ben oyuncularıma inanan bir antrenörüm” dedi.

İlhan Palut: Tüm hazırlığımızı Fenerbahçe'nin son 3 maçta uyguladığı 3-4-3 sistemine göre yapmıştık Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Konyaspor puanını 8'e yükseltti. Teknik direktör İlhan Palut'un takımı Süper Lig'de gol yemeyen tek takım konumunda... Başarılı çalıştırıcı maç sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.