Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor karşısında beklenmedik bir mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, kadrosunda değişiklik yapmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler bu sezon transfer ettiği genç futbolcusu Tiago Çukur'u Belçika ekibi FCV Dender'e bir yıllığına kiraladı.

SEZON BAŞINDA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Tiago Çukur, Belçika Challenger Pro Lig ekiplerinden FCV Dender’e bir yıllığına kiralanmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.

Fenerbahçe, 19 yaşındaki santrforu, bonservisini temmuz ayında İngiliz ekibi Watford'dan alarak transfer etmiş ve 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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