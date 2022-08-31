Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ligde ilk mağlubiyetini yaşayan Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, öz eleştiriden çekinmedi. Maç sonrası soyunma odasında konuşan Portekizli çalıştırıcı, “Hem savunmada hem hücumda kötüydük. Çok fazla hata yaptık. Coşkudan, hırstan mahrumduk. Ancak gerçek performansımız bu değil. Nasıl bir takım olduğumuzu daha önceki maçlarda gösterdik. Bu yenilgiden gereken dersleri çıkaracağız” dedi. Ligin uzun bir maraton olduğunu hatırlatan Jesus, “Önemli olan hatalardan ders çıkarmak. Size inanıyorum. Hataları tekrar etmeyeceğiz ve şampiyonluk hedefine ulaşacağız” diye konuştu.7

SİSTEMİNDEN MEMNUN

Kaybın oyuncu performansları ve takım coşkusunun eksikliğinden kaynaklandığını düşünen Jorge Jesus, sisteminden taviz vermeyi düşünmüyor. Bugün Kayseri maçının hazırlıklarına başlayacak sarı lacivertliler, 3-4-3 sistemini değiştirmeyecek. Ancak kadroda rotasyon olacak. Üçlü savunmaya yönelik eleştirilere kulak asmayan Jesus; Alioski ile King’e yeniden ilk on birde forma verecek, Joao Pedro’yu da takıma monte edecek. Sakatlıktan çıkan İrfan Can ve Mert Hakan’ın da form tutmasıyla alternatifleri artan Portekizli kesin kararını antrenman performanslarına göre verecek. Ancak diziliş konusunda bir değişiklik söz konusu değil.

GOMEZ İÇİN GERİ SAYIM

Uruguaylı golcü Maxi Gomez’le anlaşan Fenerbahçe, Valencia kulübünün bonservis inadını kırdı. Sarı lacivertliler kapıyı 15 milyon avrodan açan İspanyol devini 6 milyon avro ve bir dahaki satıştan yüzde 20 pay formülüne ikna etti. Gomez’le de senelik 2,5 milyon avrodan el sıkışan Fenerbahçe, oyuncuyla üç yıllık sözleşme imzalayacak.

1 MAÇTAN FAZLA CEZA GELMESİN

Konya maçında atılan ve dün PFDK’ya sevk edilen Valencia taraftardan özür diledi. Ekvadorlu yıldız, “Yenilginin sorumluluğunu alıyorum ama hakemin kararını kabul etmiyorum” dedi. Fenerbahçe’nin Valencia’nın 1 maçtan fazla ceza almaması için savunma yapacağı öğrenildi

ADİL: KÜFÜR EDENLER İÇİN ADLİ İŞLEMLERİ BAŞLATTIM

Konyaspor forması giyen Adil Demirbağ sosyal medyadan, “Valencia ile mücadelemde hassas bölgelerime aldığım darbelerle yere düştüm. Sosyal medyada kıymetli anneme ve aileme edilen küfürlere sessiz kalmayacağım. Bu kimseler için adli işlemleri başlattım” açıklaması yaptı.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: Genç futbolcu Belçika yolcusu Fenerbahçe, bu sezon transfer ettiği genç futbolcusu Tiago Çukur'u Belçika ekibi FCV Dender'e bir yıllığına kiraladı.

Fenerbahçe kaybetti, Rıdvan Dilmen küplere bindi: Jesus'a Arda tepkisi Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısında 1-0'lık mağlubiyet yaşamasının ardından yorumcu Rıdvan Dilmen küplere bindi. Dilmen, Teknik Direktör Jesus'un Arda'yı oynatmamasının büyük hata olduğunu söyledi.

Fener'e demir yumruk 22’de Valencia’nın atılmasıyla sarsılan sarı lacivertliler, 55’te Konya 10 kişi kaldığında da pozisyon üretemedi. Muhammet Demir maçtaki tek golü atarken, yeşil beyazlıların bir topu da direğe takıldı.