Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Karagümrük maçında olduğu gibi Sivasspor karşısında da şov yapan Beşiktaş’ta moral motivasyon tavan yapmış durumda. Siyah beyazlılarda asbaşkan Emre Kocadağ, gazetemize verdiği demeçte aylarca planlı bir şekilde uğraşıp yıldızlarla dolu bir kadro oluşturduklarını söyledi. Kocadağ, “En ince ayrıntısına kadar büyük emekler harcayarak transfer operasyonunu yönettik. Şimdi bunun meyvelerini topluyoruz. Kadro mühendisliğimizin kusursuz olduğunu söyleyebilirim. Beşiktaş’ın bir kuruşunu boşa harcamadık” dedi.

ARTIK TECRÜBELİYİZ

Teknik direktör Valerien Ismael için sezon öncesi eleştiriler yapıldığında sakin kaldıklarını ifade eden asbaşkan Emre Kocadağ, “Hocamıza sahip çıktık ve çok da iyi oynuyoruz. Lider olduk ama şampiyonluk için önümüzde uzun ve meşakkatli bir yol var. Bunun bilincindeyiz ve tecrübeliyiz. Camiamız da kenetlenmiş durumda. Taraftarın da katkısı ortada. Şampiyonluk için bundan sonra herkese daha büyük rol düşüyor. Yönetimiyle, teknik heyetiyle, futbolcularıyla ve taraftarıyla muhteşem bir aileyiz” sözlerini kullandı.

ARTIK YUVADAN UÇTU

Kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı’nın yeni adresi Portekiz oldu. Braga kulübü genç stoperi 2,5 milyon avro transfer bedeliyle renklerine bağladı. Siyah beyazlı kulüp sonraki satıştan da yüzde 20’lik pay hakkına sahip olacak. Genç stoper resmî imzayı bugün atacak.

ROTA KAAN AYHAN

Beşiktaş’ta yerli stoper transferinde bir numaralı hedef yeniden Kaan Ayhan oldu. Serdar Saatçı’nın transferinden elde edilen gelirle millî stoper için Sassuolo’nun kapısı çalınacak. Kaan Ayhan’ın da yıllık 2 milyon avroluk ücretinde indirime gitmeye yanaştığı öğrenildi.

SAĞLAM BASAN KARTAL

Beşiktaş, hücumda olduğu kadar savunmadaki başarısıyla da dikkat çekiyor. Fenerbahçe’den (13 gol) sonra 11 golle ligin en fazla gol atan takımı olan siyah beyazlıların asıl başarısı ise rakibi kalesinden uzak tutması. Geride kalan dört haftada Beşiktaş maç başına 7,3’le kalesine en az şut gelen takım oldu. Bunun dışında iki istatistik de dikkat çekiyor.

Siyah beyazlılar geride kalan dört maçta topa sahip olmada ligin yenisi İstanbulspor’la beraber 16’ncı sırada. Pas isabet yüzdesi ise 82,4 olan Beşiktaş ligde 14’üncü durumda. Bu durum olumsuz gibi gözükse de aslında Valerien Ismael’in taktiğinin yansımaları... Fransız teknik adam, uzun toplarla rakibe saldırıp, kazanılan toplarla sonuca gitmeye çalışıyor.

DELE YANILTMADI

Türkiye’de değil Avrupa’da da büyük yankı uyandıran Dele Alli’nin performansı merak ediliyordu. Sivasspor maçına ilk 11’de başlayan İngiliz yıldız gelecek için büyük umutlar verdi. Özel hayatındaki problemleri sebebiyle ‘Yıllardır futbolu unuttu’ şeklindeki yorumları boşa çıkaracağını gösteren Dele Alli; hırsı, isteği ve taraftarla yakaladığı enerjiyle Beşiktaş’a büyük katkı sağlayacağının sinyallerini verdi.

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