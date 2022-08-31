Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan ve önemli takviyeler yapan Galatasaray, yeni isimler için çalışma içerisinde. Sarı kırmızılılarda geçtiğimiz gün yapılan zirvede teknik direktör Okan Buruk sol bek, stoper ve forvet bölgelerine isimler istemişti. Aslan’ın golcü listesinin zirvesinde uzun süredir Mauro Icardi ismi yer alıyor. PSG ile 8 milyonluk maaşının ödenmesi konusunda pazarlıklar sürerken Cimbom 3 milyon avronun üzerine çıkmıyor.

ZAMANI İYİ KULLANACAK!

Defans bölgesine düşünülen isim ise Gent forması giyen Hanche Olsen. Cimbom, Norveçli oyuncunun 3 milyon avroluk bonservisini indirmenin derdinde. Aanholt’un düşük performansı sonrası başlayan sol bek arayışında ise Jordan Amavi ön planda. Marsilya ile pazarlıklar devam ederken, Aslan bu takviyeyi 2-3 milyon avroya bitirmek istiyor. Avrupa’da transfer döneminin kapanması sonrası Cimbom’un 1 haftalık zaman avantajı bulunuyor.

MAYISLAR GALATASARAY'IN

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, takımın durumunu iyi bulduğunu söyleyerek, “Bazı bölgelerde uyum problemi var ama kısa sürede aşılacaktır. Önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağız. Şampiyonlukta en önemli favori olarak Galatasaray’ı görüyorum. Mayıslar Galatasaray’ındır” dedi.

Karadeniz ninnisi | Trabzonspor ile Galatasaray yenişemedi Antalya mağlubiyeti ve Kopenhag’a eleniş sonrası moral arayan bordo mavililer bir puana razı oldu. Trabzon’da ilk defa kaleye geçen Taha, G.Saray’ın yakaladığı fırsatlarda gole geçit vermedi.

Galatasaray'da Icardi pazarlığı Sarı kırmızılı yönetim 29 yaşındaki forveti bir sezonluğuna kiralamaya yakın. Aslan yıllık ücretin 3 milyon avrosunu ödemeye hazır