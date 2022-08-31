Detaylar birazdan...
Fenerbahçe Mergim Berisha'yı Augsburg'a kiraladı
31.08.2022 - 10:21 | Son Güncelleme: 31.08.2022 - 10:26
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, Mergim Berisha'nın kiralık olarak Bundesliga ekiplerinden Ausburg’a transfer olduğunu açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : fenerbahçe,berisha,transfer,spor,
902817 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/902817.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
Süper Lig Fikstür
Maçları
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1. Lig Fikstür
Maçları