Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak için çaba verdiği Paris Saint-Germain'in yıldızı Mauro Icardi'ye talip oldu. Başkanlar düzeyinde bir görüşme gerçekleştirildiği ve Arjantinli yıldızın sarı-lacivertli takıma transferi için orta yolun bulunmaya çalışıldığı belirtildi.

FENERBAHÇE'DE FORMA GİYMEYE SICAK BAKIYOR

Fransız basınından L'Equipe'de yer alan habere göre, Fenerbahçe, Mauro Icardi'yi renklerine bağlamak için PSG ile başkanlar düzeyinde bir görüşme gerçekleştirdi. Arjantinli golcünün de sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak baktığı belirtildi. Icardi transferi için Galatasaray'ın da uzun süredir görüşmeler yürüttüğü biliniyor.

Paris Saint-Germain formasıyla 3 sezonda 92 maça çıkan Mauro Icardi, takımına 38 gol 6 asistlik katkı sağladı.

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Okan Buruk'tan Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu açıklaması Ümraniyespor'u 86. dakikada Gomis attığı golle 0-1 mağlup eden Galatasaray'da takımın yıldızı Kerem Aktürkoğlu yine performansıyla hayal kırıklığı yaşattı. Sezona kötü bir başlangıç yapan 23 yaşındaki futbolcu hakkında konuşan teknik direktör Okan Buruk, "Oyunu Kerem üzerinden değerlendirmemek lazım. Tam takım olduğumuzda oyuncuların performansları da artacaktır" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı Icardi haberlerine de cevap verdi.