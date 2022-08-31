Türkiye Gazetesi

22 yaşındaki Norveçli golcü Erling Haaland, hızlı yükselişini sürdürüyor. Borussia Dortmund'ta gösterdiği üstün performans sonrası sezon başı İngiliz devi Manchester City'e 60 milyon avroya transfer olan genç yıldız, gollerine devam ediyor.

2 MAÇTA 6 GOL

Cumartesi oynanan Crystal Palace maçında 3 gol atan Haalan, İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında da aynı başarıyı gösterdi. City'nin Etihad Stadı'nda oynanan karşılaşmada Erling Haaland'ın 12, 23 ve 38. dakikada topu filelerle buluşturdu.

Mavilerin diğer gollerini ise 50. dakikada Joao Cancelo, 65 ve 87'de de Julian Alvarez attı. Böylelikle City, sahadan 6-0 galip ayrıldı.

5 HAFTADA REKOR KURDU

Öte yandan Haaland, ligde 9 gole ulaştı. Sekizer gollü Mick Quinn ve Sergio Agüero'yu geride bırakan Haaland, Premier Lig'de çıktığı ilk 5 maçta en fazla gol atan futbolcu oldu.

Manchester City, puanını 13'e çıkardı. Üçüncü yenilgisini yaşayan Nottingham Forest, 4 puanda kaldı.

ARSENAL LİDER

Ligin bir diğer başarılı ekibi Arsenal, Emirates Stadı'nda ağırladığı Aston Villa'yı 2-1 mağlup ederek 5'te 5 yaptı. Ev sahibi takım, 30. dakikada Manchester City'den transfer ettiği Gabriel Jesus ve 77. dakikada Gabriel Martinelli'nin bulduğu gollerle galibiyete ulaştı. Aston Villa'da Douglas Luiz'in 74. dakikada kornerden kaydettiği gol, mağlubiyeti önleyemedi. Bu sonuçla 15 puana yükselen Arsenal, liderliğini sürdürdü. Üç puanı bulunan Aston Villa ise 5 haftada 4. yenilgisini yaşadı.

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