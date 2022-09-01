Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Son iki maçta rakiplerini nefes aldırmadan mağlup eden ve liderliğe oturan Beşiktaş'ta tatlı bir sıkıntı baş gösterdi. Sezon başında Rachid Ghezzal ve Josef de Souza'sız bir Beşiktaş hayal edilemezdi bile. İki yıldızın oynamadığı maçlarda yerlerine görev yapan isimlerin performansı göz kamaştırıyor. Ghezzal'ın yokluğunda Muleka iki maçta üç defa fileleri havalandırdı. Josef de Souza'nın yerine görev yapan Salih Uçan da takımın en iyilerinden biri olarak öne çıktı.

ISMAEL DÜŞÜNCELİ

Ghezzal'ın dönüşüyle Muleka'nın sol kanada geçme ihtimali var. Ancak bu durumda son üç maçta rakip savunmaları felç eden ve iki golü bulunan N'Koudou kenara çekilecek. Teknik direktör Valerien Ismael, Ghezzal ve Josef’in dönüşünün takımın formunu bozmaması için yardımcılarıyla analizler yapıyor. Sakatlığını atlatan Josef sezon başından bu yana; sakatlığının ardından gribal enfeksiyon yaşayan Ghezzal ise son iki maçta kadroya girememişti.

KİM NE YAPTI?

FUTBOLCU M G A

Muleka 3 3 -

Salh Uçan 4 1 1

N'Koudou 4 2 -

ANTALYASPOR OĞUZHAN'I ALIYOR

Beşiktaş’ta geçirdiği 10 yılın ardından sözleşmesi sona eren ve yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup’un yeni takımı Antalyaspor oldu. 29 yaşındaki millî orta saha, Antalyaspor ile 1+1 yıllığına anlaşmaya vardı. Oğuzhan’ın, kısa süre içerisinde Antalya’ya imza atması bekleniyor.

ERSİN'İN SÖZLEŞMESİ UZATILACAK

Ajax'ın transfer listesinde bulunan Ersin Destanoğlu için henüz beklenen teklif gelmedi. Siyah beyazlı yönetim bunun üzerine genç kalecinin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatma kararı aldı. Ersin'in de imza atmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Lidere selam dur! Beşiktaş Sivasspor'u 3-1'le geçti Weghorst önce Muleka’ya asist yaptı, sonra kendi attı... Masuaku’nun pasında Muleka bir kere daha sahne aldı... Sabi’a’nın jeneriklik golü Yiğido’ya teselli oldu... Kara Kartal çok yüksek uçuyor...