Türkiye Gazetesi

Emin ULUÇ

Fenerbahçe’de hesap şaştı. Geçen sezonki yabancılardan 9’uyla yollarını ayıran sarı lacivertliler, kadroya yeni katılan genç oyuncu Lamine Diack’ı Ankaragücü’ne satmıştı. Ancak takımda hâlâ 17 yabancı bulunuyor. Pelkas için Hull City’le anlaşan Fenerbahçe’de bu transferin de resmiyet kazanmasıyla rakam 16’ya düşecek. Ancak, golcü transferi gerçekleştiğinde sayı yine 17’ye yükselecek. Kural dahilinde kadrosunda 14 yabancı bulundurmayı hedefleyen sarı lacivertlilerin, bu doğrultuda Pelkas dışında en az 3 isimle yolları ayırması gerekiyor.

YERLİYE HÜCUM

Pelkas’ın ardından, takımdan ayrılması beklenen isim Novak. Sonrası ise biraz karışık. En çok talibi olan Attila Szalai’ye vize vermeyen Jorge Jesus, ya savunmada vazgeçmediği Lemos ile sık sık forma verdiği Rossi’yi gözden çıkaracak ya da yeni transferler arasından seçim yapacak. Yenilerin zayıf halkası ise Bruma olarak görülüyor. Oynadığı maçlarda bekleneni veremeyen, sonrasında da sakatlık yaşayan eski Galatasaraylıyla ilgili durum henüz netlik kazanmış değil. Bu arada ayrılık sonrası oluşacak ihtiyaçlar için yerli isimlere yönelik yoğun bir çalışma var.

SZALAI'YE VİZE ÇIKMADI

Fenerbahçe’nin en çok teklif alan oyuncularından Attila Szalai’nin transferine, Jorge Jesus’tan veto geldi. Kim için söz hakkı olmayan Portekizli, Macar savunmacının satışına ise kesinlikle onay vermediğini söyledi. Premier Lig hayalleri kuran Szalai’yle görüşen Başkan Ali Koç oyuncudan takımda kalmasını istedi.

KAAN AYHAN ISRARI SÜRÜYOR

Stoper takviyesi isteyen Fenerbahçe, Kaan Ayhan ile Koray Günter’le ilgileniyor. Yabancı kontenjanı dolunca yerli isimlere yönelen sarı lacivertlilerin, Hellas Verona’da forma giyen 28 yaşındaki Koray için 2 milyon bonservis önerdiği öğrenildi. Sassuolo’nun 6 milyon avroluk bonservis talebi ise Kaan transferini daha zor kılıyor.

BERISHA GİTTİ

Fenerbahçe’de kalemi kırılan isimlerden Mergim Berisha, Augsburg’a kiralandı. Stuttgart’ın kapısından dönen 24 yaşındaki Alman golcü 300 bin avroya bir yıllığına kiralandı. Kariyerinde ilk kez Almanya’da forma giyecek Berisha, “Bundesliga’da forma giymek hep hayalimdi” açıklaması yaptı.

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