Türkiye Gazetesi

Yalımcan SARPYEL

Galatasaray’ın forvete takviye için uzun süredir uğraş verdiği Mauro Icardi için son dakikada Fenerbahçe de devreye girdi. Sarı kırmızılılar PSG’nin satış listesine koyduğu Arjantinli yıldız için son olarak yıllık 8 milyon avroluk ücretinin 3 milyonluk kısmını karşılamayı teklif etti. Fransız kulübü ise bu rakamın yükseltilmesini istedi. Cimbom Avrupa’da transfer bugün biteceği için oyuncuyu elinden çıkarmak zorunda olan PSG’yi beklemeye geçmişti.

ICARDI FENERE SICAK

Fakat beklenmedik bir gelişme yaşandı. Fransa’nın ciddi yayın organı L’Equipe, "PSG ve Galatasaray, Mauro Icardi için pazarlıklarını sürdürürken Fenerbahçe, bu son saatlerde transfer görüşmelerini başlattı" haberini duyurdu. Sarı lacivertli yönetimin PSG yönetimiyle kıran kırana pazarlık yaptığı ifade edilirken İcardi’nin de Fenerbahçe’ye sıcak baktığı detayı verildi.

Futbolcu PSG’de 92 maçta 38 gol 6 asistlik katkı sağladı.

OLMAZSA NICHOLSON!

Galatasaray taraftarları 2020’de Inter’den PSG’ye 50 milyon avro bonservisle gelen Icardi’nin takıma katılması için sosyal medyadan mesaj yağdırdı. Eğer Icardi olmazsa hazırda bekleyen S. Moskovalı Shamar Nicholson’a imza attırılacak.

LUYINDAMA PAŞA'YA DOĞRU

Öte yandan, sarı kırmızılıların yeni sezon kadro planlamasında bulunmayan Christian Luyindama için Süper Lig ekipleri devrede. Galatasaray ile 2024’e kadar mukavelesi bulunan oyuncuyu Karagümrük ve Kasımpaşa istiyor. Paşa bir adım önde görünüyor.

Galatasaray'dan bekle, bitir taktiği Forvete Icardi, savunmaya Olsen ve sol beke de Amavi düşünülüyor. Aslan, Avrupa’da transfer döneminin 1’inde bitmesini avantaja çevirmek istiyor